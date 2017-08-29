ОРЕАНДА-НОВОСТИ. После реконструкции на северо-западе столицы откроется ландшафтный парк «Митино». Посетить его можно будет уже в октябре. На территории районного парка обустроят первый в городе археологический кластер, где все желающие смогут узнать о жизни древних поселений на территории нынешней Москвы, посмотреть на курганы и городища XII века, познакомиться с предметами быта, которые использовали ещё в первом тысячелетии до нашей эры. В парке сохранили все исторические объекты, дополнив инфраструктуру исследовательскими лабораториями, выставочными залами и лекториями. Кроме того, там отремонтируют и приведут в порядок пешеходные дорожки, создадут новые веломаршруты, обновят уличное освещение. У пруда парка появятся деревянные террасы для отдыха, а Фестивальная площадь «Митина» получит новую сцену и аттракционы. Общая площадь благоустройства составляет более 110 гектаров.

Древние поселения, датируемые первым тысячелетием до нашей эры, были обнаружены на прилегающей к парку территории ещё в начале XX века. На протяжении почти ста лет археологи регулярно проводили исследования в этих местах и обнаружили в парке старейшие тракты, селища и городища древних славян.

Например, в середине прошлого столетия учёные нашли Второе Спас-Тушинское городище, просуществовавшее с XV века до нашей эры по VI век нашей эры. Во время изысканий здесь нашли следы древних построек, керамику конца первого тысячелетия до нашей эры и фрагменты сосудов с отпечатками гребенчатого штампа VII–VI веков до нашей эры. Это городище и другие знаковые места в парке «Митино» полностью сохранили, включая окружающий ландшафт. А чтобы подчеркнуть значимость этих объектов и рассказать о важности работы археологов, в парке создадут лабораторию археологии. Она будет расположена в восточной его части, вблизи станции метро «Волоколамская», так как именно там была найдена основная часть древних находок. Новую площадку создают совместно со столичными краеведами и археологами. Здесь построят несколько выставочных и исследовательских залов, где можно посмотреть, как работают археологи. На площадке установят летний и всесезонный лектории, где планируют проводить встречи с учеными, историками и писателями.

Весь археологический кластер объединят Музейной площадью, в центре которой разместят стеклянные витрины с древними находками. От Музейной площади также начинается пешеходный археологический маршрут. Прогулявшись по нему, можно будет узнать обо всех древних захоронениях, селищах и городищах, которые есть в парке. Прогулку можно будет организовать без гида — навигационные таблички и указатели помогут не заблудиться и узнать всю информацию о достопримечательностях парка. В вечерние часы в парке будет зажигаться ландшафтная и архитектурная подсветка.

Для удобства навигации вдоль всей археологической тропы высадят дерен красный. Это кустарник со стволом и ветками ярко-красного цвета, который сохраняет свою яркость и зимой, и летом. На протяжении всего маршрута установят уличные фонари. Будут также размещены смотровые площадки, лавочки, беседки и кафе. Любители красивых видов и фотографий смогут сделать кадры около 16 видовых рамок, подчёркивающих открывающуюся панораму. Для тех, кто предпочитает передвигаться на велосипеде, рядом с пешеходным маршрутом обустроят велодорожку. Дорога ведет гостей парка не только мимо городищ и древних курганов — она проходит через самые важные точки притяжения парка: Фестивальную площадь, Пенягинский пруд, многочисленные спортивные площадки.

На территории парка «Митино» находятся 12 памятников археологии:

— Второе Спас-Тушинское селище XV–XVI веков;

— Первый и Второй Спас-Тушинские курганные могильники, XII–XIII века;

— Второе Спас-Тушинское городище, VII век до нашей эры — VI век нашей эры;

— селище при Втором Спас-Тушинском городище, первое тысячелетие до нашей эры — первое тысячелетие нашей эры;

— Третье Спас-Тушинское селище, XII–XIII века;

— Третий Спас-Тушинский курганный могильник, XII–XIII века;

— Четвёртое Спас-Тушинское селище, XII–XIII века;

— Третье Митинское селище, XIII–XIV века;

— Второе Митинское селище, XIV–XVI века;

— Первое Митинское селище, XII–XIII, XIV века;

— Волоколамский тракт у деревни Пенягино, XIV–XIX века;

— трасса древнего волока от реки Москвы до Пятницкого шоссе, первое тысячелетие до нашей эры — XIII век нашей эры.



Несмотря на обилие археологических объектов, музейных площадок и исследовательских лабораторий, «Митино» не станет лишь научным парком. После благоустройства там появятся спортивные и детские площадки, аттракционы, места для проведения концертов и спектаклей. Например, в центре главной площади парка, Фестивальной, будет построена новая сцена с арочными проходами. Она станет главным местом проведения концертов, ярмарок, фестивалей и всех праздников парка. Напротив сцены оборудуют навесы, где гости парка смогут укрыться от дождя и непогоды. По краям Фестивальной площади разместятся линии павильонов с кафе, сувенирными магазинами, прокатным оборудованием и развлекательным центром для маленьких детей. В южной и северной частях площади посетители смогут покататься на аттракционах. Зимой Фестивальную площадь превратят в каток. В одном из павильонов откроется прокат, мастерская по заточке коньков и раздевалки. По периметру ледового поля построят деревянную террасу с лавочками для отдыха и кафе, где можно будет заказать горячие напитки и еду, не покидая катка.

Любители активного отдыха смогут провести время в «Митине» на нескольких спортивных площадках. Со стороны улицы Рославки в парке появятся крытый и открытый теннисные корты, а также площадка для воркаута. А неподалеку от улицы Барышихи посетители парка смогут сыграть в мини-футбол, пляжный волейбол, баскетбол или в настольный теннис на специально оборудованных площадках. Для любителей силовых упражнений неподалеку построят фитнес-павильон и площадку для воркаута.