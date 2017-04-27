Начало туристического сезона отметят в Казанском Кремле
27.04.2017, 13:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 29 апреля в 14:00 Музей-заповедник «Казанский Кремль» приглашает горожан и гостей столицы на праздник, приуроченный к началу туристического сезона.
Казанский Кремль – центр притяжения для тысяч туристов из разных городов и стран. Чем порадует казанская «крепость культуры» своих посетителей в этом году, какие фестивали, праздники пройдут на её территории и какие интересные выставочные проекты можно будет увидеть в музеях – обо всем этом расскажут в рамках концертно-развлекательной программы.
В завершение праздника участников ждет танцевальный мастер-класс от группы «Action Men Crew». Место проведения: южный павильон мечети Кул Шариф.
Казанский Кремль – центр притяжения для тысяч туристов из разных городов и стран. Чем порадует казанская «крепость культуры» своих посетителей в этом году, какие фестивали, праздники пройдут на её территории и какие интересные выставочные проекты можно будет увидеть в музеях – обо всем этом расскажут в рамках концертно-развлекательной программы.
В завершение праздника участников ждет танцевальный мастер-класс от группы «Action Men Crew». Место проведения: южный павильон мечети Кул Шариф.