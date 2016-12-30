Национальный симфонический оркестр Башкирии даст концерт в память о жертвах крушения Ту-154
30.12.2016, 13:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 января, в понедельник, на сцене Государственного концертного зала "Башкортостан" Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан выступит с концертом "Австрийский вечер". Концерт посвящён памяти жертв авиакатастрофы Ту-154 над Чёрным морем. Музыкальная программа проходит в рамках цикла из серии "Симфонические вечера".
В программе - Увертюра к опере "Идоменей" и Концерт для флейты и арфы с оркестром До мажор Вольфганга Амадея Моцарта. Оркестр аккомпанирует лауреатам международных конкурсов, участникам проекта "Музыкальная сборная России" Санкт-Петербургского Дома музыки Андрею Санникову (флейта) и Оксане Сидягиной (арфа). Также прозвучит Первая симфония Густава Малера.
В этот вечер за пультом – главный дирижёр оркестра Раушан Якупов.
В программе - Увертюра к опере "Идоменей" и Концерт для флейты и арфы с оркестром До мажор Вольфганга Амадея Моцарта. Оркестр аккомпанирует лауреатам международных конкурсов, участникам проекта "Музыкальная сборная России" Санкт-Петербургского Дома музыки Андрею Санникову (флейта) и Оксане Сидягиной (арфа). Также прозвучит Первая симфония Густава Малера.
В этот вечер за пультом – главный дирижёр оркестра Раушан Якупов.