Необычную классику сыграют в Музее Скрябина
14.03.2017, 14:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Музыканты Московского квартета Российской академии музыки имени Гнесиных сыграют сочинения Джоаккино Россини, Антонина Дворжака, Феликса Мендельсона, Никколо Паганини, Сергея Рахманинова и других композиторов.
Музей Скрябина приглашает 16 марта на концерт «Необычная классика». Зрители услышат произведения Джоаккино Россини, Пабло де Сарасате, Жан-Батиста Люлли, Антонина Дворжака, Мануэля де Фальи, Феликса Мендельсона, Никколо Паганини, Василия Андреева, Александра Алябьева, Сергея Рахманинова и Александра Бородина.
Композиции исполнит Московский квартет Российской академии музыки имени Гнесиных. В составе коллектива — народные артисты России профессора Александр Цыганков (домра) и Валерий Зажигин (балалайка), заслуженные артистки России Лариса Готлиб (фортепиано) и Инна Шевченко (клавишные гусли).
Музей Скрябина приглашает 16 марта на концерт «Необычная классика». Зрители услышат произведения Джоаккино Россини, Пабло де Сарасате, Жан-Батиста Люлли, Антонина Дворжака, Мануэля де Фальи, Феликса Мендельсона, Никколо Паганини, Василия Андреева, Александра Алябьева, Сергея Рахманинова и Александра Бородина.
Композиции исполнит Московский квартет Российской академии музыки имени Гнесиных. В составе коллектива — народные артисты России профессора Александр Цыганков (домра) и Валерий Зажигин (балалайка), заслуженные артистки России Лариса Готлиб (фортепиано) и Инна Шевченко (клавишные гусли).