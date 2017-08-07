"Ночь кино" посвятят 870-летию Москвы
07.08.2017, 17:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кинотеатры, библиотеки и музеи, культурные центры и парки будут работать по особому графику 26 и 27 августа. В эти дни пройдет традиционная общегородская акция «Ночь кино». Главной темой 2017 года станет знаменательная дата — 870-летие Москвы, которое отметят в сентябре.
Кино под открытым небом в память о мастере
Киноконцертный зал под открытым небом специально соорудят на центральной площадке акции во внутреннем дворе Музея Москвы. В память об известном актере Алексее Баталове здесь покажут фильм «Летят журавли», который удостоился «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 1958 года.
Аритмия, Гоголь, про любовь и «АССА»
Основную программу на 26 августа подготовили кинотеатры. Вечером запланированы предпремьерные показы самых ожидаемых российских новинок предстоящей осени. Среди них ленты «Аритмия», «Гоголь. Начало» и «Про любовь. Только для взрослых». Увидеть их бесплатно можно будет по предварительной регистрации, которая откроется 21 августа.
«Аритмию» Бориса Хлебникова покажут в кинотеатре «Пионер». Этот фильм, ставший победителем фестиваля «Кинотавр-2017», представят его создатели.
Комедийный альманах «Про любовь. Только для взрослых» снят как продолжение фильма «Про любовь» Анны Меликян — главного призера фестиваля «Кинотавр-2015», обладателя приза Мэра Москвы «За лучший образ Москвы в киноискусстве». Новые истории о самом прекрасном чувстве покажут в кинотеатре «Горизонт».
Первые серии интеллектуального триллера «Гоголь. Начало» с Олегом Меньшиковым и Александром Петровым в главных ролях смогут оценить посетители кинотеатра «Космос» сети «Москино».
А легендарный фильм «АССА» гости летнего кинотеатра парка искусств «Музеон» увидят в необычной подаче. Режиссер, преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский, поставил его в формате интерактивного представления. В нём смогут поучаствовать и зрители, которые переоденутся в костюмы, будут вместе с актерами танцевать и подпевать песням из фильма.
Мультфильмы, короткометражки и мастер-классы
27 августа в 12:00 в саду имени Баумана стартует Большой фестиваль мультфильмов с мастер-классами по созданию анимации и показом лучших современных картин.
Весь день будут демонстрировать лучшие работы международного фестиваля короткометражного кино «Короче», все желающие смогут также посетить лекции под открытым небом. Одну из них прочитает кинообозреватель, член отборочной комиссии Московского международного кинофестиваля Стас Тыркин. Он расскажет о тенденциях в мировом кинематографе и фестивальном движении.
Музыка из фильмов разных лет
Днем, 27 августа, во дворе Музея Москвы состоится концерт Московского ансамбля современной музыки. Прозвучат произведения, написанные к известным российским фильмам. Среди них саундтреки Павла Карманова к фильму «Большой» Валерия Тодоровского, Юрия Потеенко к картинам «Время первых» Дмитрия Киселева, а также «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова, Игоря Вдовина к лентам «Богиня: как я полюбила» Ренаты Литвиновой и «Дуэлянт» Алексея Мизгирева. В перерыве между отделениями гости услышат музыку Эннио Морриконе.
Завершит программу грандиозная премьера саундтрека к фильму «Человек с киноаппаратом», который специально для «Ночи кино — 2017» написал композитор и музыкальный руководитель электротеатра «Станиславский» Дмитрий Курляндский. «Человек с киноаппаратом» — немая экспериментальная картина советского режиссера Дзиги Вертова 1929 года. Вместо актеров в ней показаны зарисовки быта и жизни СССР конца 1920-х годов, снятые с большой любовью, вниманием к деталям и удивительной осторожностью.
Наряду с «Броненосцем “Потемкин”» эта работа считается одним из самых известных отечественных фильмов. В разные годы звуковую дорожку к нему создавали ведущие мировые композиторы. Новое музыкальное оформление картины первыми услышат участники акции.
Кино под открытым небом в память о мастере
Киноконцертный зал под открытым небом специально соорудят на центральной площадке акции во внутреннем дворе Музея Москвы. В память об известном актере Алексее Баталове здесь покажут фильм «Летят журавли», который удостоился «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 1958 года.
Аритмия, Гоголь, про любовь и «АССА»
Основную программу на 26 августа подготовили кинотеатры. Вечером запланированы предпремьерные показы самых ожидаемых российских новинок предстоящей осени. Среди них ленты «Аритмия», «Гоголь. Начало» и «Про любовь. Только для взрослых». Увидеть их бесплатно можно будет по предварительной регистрации, которая откроется 21 августа.
«Аритмию» Бориса Хлебникова покажут в кинотеатре «Пионер». Этот фильм, ставший победителем фестиваля «Кинотавр-2017», представят его создатели.
Комедийный альманах «Про любовь. Только для взрослых» снят как продолжение фильма «Про любовь» Анны Меликян — главного призера фестиваля «Кинотавр-2015», обладателя приза Мэра Москвы «За лучший образ Москвы в киноискусстве». Новые истории о самом прекрасном чувстве покажут в кинотеатре «Горизонт».
Первые серии интеллектуального триллера «Гоголь. Начало» с Олегом Меньшиковым и Александром Петровым в главных ролях смогут оценить посетители кинотеатра «Космос» сети «Москино».
А легендарный фильм «АССА» гости летнего кинотеатра парка искусств «Музеон» увидят в необычной подаче. Режиссер, преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский, поставил его в формате интерактивного представления. В нём смогут поучаствовать и зрители, которые переоденутся в костюмы, будут вместе с актерами танцевать и подпевать песням из фильма.
Мультфильмы, короткометражки и мастер-классы
27 августа в 12:00 в саду имени Баумана стартует Большой фестиваль мультфильмов с мастер-классами по созданию анимации и показом лучших современных картин.
Весь день будут демонстрировать лучшие работы международного фестиваля короткометражного кино «Короче», все желающие смогут также посетить лекции под открытым небом. Одну из них прочитает кинообозреватель, член отборочной комиссии Московского международного кинофестиваля Стас Тыркин. Он расскажет о тенденциях в мировом кинематографе и фестивальном движении.
Музыка из фильмов разных лет
Днем, 27 августа, во дворе Музея Москвы состоится концерт Московского ансамбля современной музыки. Прозвучат произведения, написанные к известным российским фильмам. Среди них саундтреки Павла Карманова к фильму «Большой» Валерия Тодоровского, Юрия Потеенко к картинам «Время первых» Дмитрия Киселева, а также «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова, Игоря Вдовина к лентам «Богиня: как я полюбила» Ренаты Литвиновой и «Дуэлянт» Алексея Мизгирева. В перерыве между отделениями гости услышат музыку Эннио Морриконе.
Завершит программу грандиозная премьера саундтрека к фильму «Человек с киноаппаратом», который специально для «Ночи кино — 2017» написал композитор и музыкальный руководитель электротеатра «Станиславский» Дмитрий Курляндский. «Человек с киноаппаратом» — немая экспериментальная картина советского режиссера Дзиги Вертова 1929 года. Вместо актеров в ней показаны зарисовки быта и жизни СССР конца 1920-х годов, снятые с большой любовью, вниманием к деталям и удивительной осторожностью.
Наряду с «Броненосцем “Потемкин”» эта работа считается одним из самых известных отечественных фильмов. В разные годы звуковую дорожку к нему создавали ведущие мировые композиторы. Новое музыкальное оформление картины первыми услышат участники акции.
Источник: Мэрия Москвы