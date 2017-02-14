Новгородский музей-заповедник открывает научно-просветительский цикл лекций
14.02.2017, 14:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новгородский музей-заповедник открывает новый научно-просветительский цикл «Новгород и новгородская земля в 1917 году», организованный совместно с Новгородским отделением Российского исторического общества.
В год столетия Великой революции в России историки в очередной раз пытаются осознать её причины и последствия.
В течение года новгородцы смогут прослушать цикл публичных лекций об истории, причинах и следствиях революционных событий 1917 года, присутствовать на презентациях научно-популярных изданий, посвящённых новгородским депутатам Государственной Думы дореволюционных созывов, принять участие в работе круглого стола «Российская провинция и Революция», который Новгородский музей-заповедник планирует провести осенью 2017 года.
15 февраля 2017 года в конференц-зале Музея изобразительных искусств состоится первая публичная лекция цикла – это лекция Бориса Ковалёва - руководителя Новгородской группы Санкт-Петербургского института истории РАН, профессора Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, члена Союза журналистов России, доктора исторических наук.
В год столетия Великой революции в России историки в очередной раз пытаются осознать её причины и последствия.
В течение года новгородцы смогут прослушать цикл публичных лекций об истории, причинах и следствиях революционных событий 1917 года, присутствовать на презентациях научно-популярных изданий, посвящённых новгородским депутатам Государственной Думы дореволюционных созывов, принять участие в работе круглого стола «Российская провинция и Революция», который Новгородский музей-заповедник планирует провести осенью 2017 года.
15 февраля 2017 года в конференц-зале Музея изобразительных искусств состоится первая публичная лекция цикла – это лекция Бориса Ковалёва - руководителя Новгородской группы Санкт-Петербургского института истории РАН, профессора Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, члена Союза журналистов России, доктора исторических наук.