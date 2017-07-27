Новую сцену Театра Европы планируется открыть в 2019 году
27.07.2017, 21:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Об этом на совещании в Минкультуры России сообщила директор ФГКУ "Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" ("СЗД") Наталья Волынская. Заседание прошло под председательством Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского и было посвящено работам на памятниках культуры, заказчиком которых является ФГКУ "СЗД".
Это, в частности, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова", объекты на Соловецком архипелаге, новая сцена Академического Малого драматического театра - театра Европы и комплекс крепостных сооружений Окольного города XV-XVI вв. в Пскове.
По словам директора Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации, Новую сцену Академического Малого драматического театра - театра Европы планируется открыть в 2019 году.
"Сегодня на площадке активно ведутся работы нулевого цикла: это обустройство подземной части здания, паркинга. Подрядчик планирует увеличить темпы к середине осени, чтобы соблюсти сроки обязательств по государственному контракту и сдать построенное здание в мае 2018 года", - рассказала Наталья Волынская, добавив, что затем будут проведены работы по закупке и монтажу оборудования, которое предусмотрено проектом театра.
"В 2019 году, мы надеемся, состоится торжественная церемония открытия новой сцены одного из лучших театров - Малого драматического театра - Театра Европы", - подчеркнула Наталья Волынская. Она также напомнила, что на этом объекте дирекция была вынуждена расторгнуть контракт с предыдущим подрядчиком. Работы были остановлены в ноябре 2016 года и возобновились в начале апреля 2017 года.
Говоря о Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, директор "СЗД" отметила, что это один самых крупных и интересных проектов дирекции.
"Работы по реконструкции и реставрации основного здания Консерватории начались в 2016 году. На сегодняшний день половина работ уже выполнена. По условиям контракта подрядчик должен завершить реставрацию в сентябре 2018 года", - уточнила она.
Участники заседания также обсудили развитие Соловецкого архипелага. По словам Натальи Волынской, на Соловках на сегодняшний день по 13 объектам ведутся ремонтно-реставрационные работы, по одному проекту - археологические работы и по 4 объектам разрабатывается проектно-сметная документация.
"В рамках федеральной адресной инвестиционной программы мы работаем по объекту гостиница "Преображенская" и зданию музея-заповедника. По первому проекту завершается подготовка откорректированной проектно-сметной документации к прохождению государственной экспертизы", - сообщила директор "СЗД".
Кроме того, на совещании речь шла о предстоящих ремонтно-реставрационных работах на комплексе крепостных сооружений Окольного города XV-XVI вв. в Пскове. В настоящее время подготовлено техзадание для проведения конкурса на право заключения госконтракта на разработку научно-проектной документации для ремонтно-реставрационных работ на объекте. Пакет документов передан в Управление контрактной службы для размещения в единой информационной системе в сфере закупок.
В заседании приняли участие заместитель Министра культуры Российской Федерации Олег Рыжков, и.о. директора Департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры России Максим Кононов, замначальника отдела строительства и реконструкции объектов культуры Министерства Анатолий Подолян, а также представители ФГКУ "Центрреставрация" и генподрядчиков, осуществляющих работы на объектах.
Это, в частности, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова", объекты на Соловецком архипелаге, новая сцена Академического Малого драматического театра - театра Европы и комплекс крепостных сооружений Окольного города XV-XVI вв. в Пскове.
По словам директора Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации, Новую сцену Академического Малого драматического театра - театра Европы планируется открыть в 2019 году.
"Сегодня на площадке активно ведутся работы нулевого цикла: это обустройство подземной части здания, паркинга. Подрядчик планирует увеличить темпы к середине осени, чтобы соблюсти сроки обязательств по государственному контракту и сдать построенное здание в мае 2018 года", - рассказала Наталья Волынская, добавив, что затем будут проведены работы по закупке и монтажу оборудования, которое предусмотрено проектом театра.
"В 2019 году, мы надеемся, состоится торжественная церемония открытия новой сцены одного из лучших театров - Малого драматического театра - Театра Европы", - подчеркнула Наталья Волынская. Она также напомнила, что на этом объекте дирекция была вынуждена расторгнуть контракт с предыдущим подрядчиком. Работы были остановлены в ноябре 2016 года и возобновились в начале апреля 2017 года.
Говоря о Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, директор "СЗД" отметила, что это один самых крупных и интересных проектов дирекции.
"Работы по реконструкции и реставрации основного здания Консерватории начались в 2016 году. На сегодняшний день половина работ уже выполнена. По условиям контракта подрядчик должен завершить реставрацию в сентябре 2018 года", - уточнила она.
Участники заседания также обсудили развитие Соловецкого архипелага. По словам Натальи Волынской, на Соловках на сегодняшний день по 13 объектам ведутся ремонтно-реставрационные работы, по одному проекту - археологические работы и по 4 объектам разрабатывается проектно-сметная документация.
"В рамках федеральной адресной инвестиционной программы мы работаем по объекту гостиница "Преображенская" и зданию музея-заповедника. По первому проекту завершается подготовка откорректированной проектно-сметной документации к прохождению государственной экспертизы", - сообщила директор "СЗД".
Кроме того, на совещании речь шла о предстоящих ремонтно-реставрационных работах на комплексе крепостных сооружений Окольного города XV-XVI вв. в Пскове. В настоящее время подготовлено техзадание для проведения конкурса на право заключения госконтракта на разработку научно-проектной документации для ремонтно-реставрационных работ на объекте. Пакет документов передан в Управление контрактной службы для размещения в единой информационной системе в сфере закупок.
В заседании приняли участие заместитель Министра культуры Российской Федерации Олег Рыжков, и.о. директора Департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры России Максим Кононов, замначальника отдела строительства и реконструкции объектов культуры Министерства Анатолий Подолян, а также представители ФГКУ "Центрреставрация" и генподрядчиков, осуществляющих работы на объектах.
Источник: Министерство культуры РФ