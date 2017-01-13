Один из лучших пианистов нашей страны Алексей Чернов выступит в Малом зале консерватории
13.01.2017, 18:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Один из лучших пианистов нашей страны, лауреат международных конкурсов, в том числе XIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского, Алексей Чернов 17 января выступит в Малом зале консерватории. Будучи выпускником Московской консерватории и Королевского музыкального колледжа в Лондоне, А. Чернов не останавливается на достигнутом, покоряя новые вершины концертного исполнительства.
На этот раз пианист представит взыскательной консерваторской публике монографическую программу, посвящённую творчеству великого русского композитора, гениального пианиста и дирижёра Сергея Рахманинова. В его исполнении прозвучат грандиозные сонаты композитора: вечер откроется «фаустовской» Первой сонатой – сочинением, практически исчезнувшем из пианистического репертуара. Далее – вторая соната, написанная в 1913 году и отредактированная в 1931 году.
Завершится вечер хоровыми сочинениями «Неволя и «Ангел» при участии Хора Богоявленского кафедрального собора под управлением Евгения Тугаринова.
Алексей ЧЕРНОВ родился в 1982 году в семье музыкантов.
В 2000 году окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории по двум специальностям: фортепиано (класс профессора Н.В. Трулль) и композиция (класс профессора Л.Б. Бобылёва). В этом же году поступил в Московскую консерваторию на фортепианный факультет в класс профессора Н.В. Трулль, продолжая факультативно заниматься сочинением.
В учебные сезоны 2003-2004 и 2004-2005 годов был удостоен специальной именной стипендии Федерального агентства по культуре РФ. Также в период обучения в Московской консерватории удостоился специальной стипендии фонда «Русское исполнительское искусство».
В 2005 году окончил фортепианный факультет Московской консерватории с отличием, в 2008 году – аспирантуру. Продолжил обучение в Королевском музыкальном колледже в Лондоне в классе Ванессы Латарш, где в 2010 окончил аспирантуру, а в 2011 году – высший курс для исполнителей Artist diploma in performance.
С 2006 года является преподавателем Центральной музыкальной школы при Московской консерватории.
Ещё в годы учёбы в ЦМШ стал лауреатом юношеского конкурса «Классическое наследие» (Москва, 1995), дипломантом Международного юношеского конкурса в Эттлингене (Германия, 1996) и лауреатом Международного конкурса «Classica Nova» (Германия, 1997).
В 1997 году стал победителем и был удостоен звания лауреата стипендии имени А.Н. Скрябина на конкурсе юных пианистов за лучшее исполнение произведений Скрябина, ежегодно проводимом в Государственном мемориальном музее А.Н. Скрябина в Москве. С тех пор регулярно принимает участие в фестивалях музыки Скрябина в Москве и других городах России, а также в Париже и Берлине.
В 1998 году получил приглашение от Михаила Плетнёва исполнить Первый концерт С. Прокофьева, который с блеском сыграл совместно с Российским национальным оркестром в Большом зале Московской консерватории. Тогда же стал стипендиатом управления культуры и досуга Центрального административного округа города Москвы. В 2002 году стал дипломантом и обладателем специального приза конкурса композиторов имени А.Н. Скрябина.
А. Чернов – лауреат более двух десятков крупных международных фортепианных конкурсов, среди которых: «Vianna da Motta» International Piano Competition (Лиссабон, 2001), «UNISA» International Piano Competition» (Претория, 2004), International Piano Competition «Minsk-2005» (Минск, 2005), International Piano Competition «Parnassos 2006» (Монтеррей, 2006), Конкурс памяти Эмиля Гилельса (Одесса, 2006), IV Международный конкурс имени А.Н. Скрябина (Москва, 2008), «Muse» International Piano Competition (Санторини, 2008), «Spanish composers» International Piano Competition (Лас-Розас, Мадрид, 2009), конкурс имени Жана Франсе (Ванв, Париж, 2010), «Valsessia musica» International Piano Competition (Варало, 2010), «Campillos» International Piano Competition (Кампильес, 2010), «Maria Canals» International Piano Competition (Барселона, 2011), «Cleveland» International Piano Competition (Кливленд, 2011), XXVII Ettore Pozzoli International Piano Competition (Сереньо, 2011). В июне 2011 года стал лауреатом XIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Москве.
Пианист имеет обширный разностилевой репертуар, в котором значительное количество фортепианных концертов. Регулярно концертирует. Сотрудничал с дирижёрами М. Плетнёвым, Р. Мартыновым, А. Сладковским, А. Анисимовым, В. Сиренко, Д. Яблонским, И. Вербицким, Э. Батизом (Мексика) и др.
А. Чернов является также автором ряда фортепианных, камерно-инструментальных и симфонических сочинений, которые с успехом исполняются в рамках фестивалей современной музыки. Часто включает свои фортепианные сочинения в концертные программы. Композиторский почерк музыканта характеризуется опорой на национальные традиции и широким использованием позднеромантической стилистики. В то же время, ей не чужды и своеобразно преломляемые авангардные элементы.
Своим духовным наставником в сфере композиторской деятельности Алексей Чернов считает Юрия Буцко; также среди современных композиторов высоко ценит В. Сильвестрова, А. Караманова, Н. Чаргейшвили.
А. Чернов – автор сайта «Русская академическая музыка». Активно пропагандирует малоизвестную (в том числе и современную) русскую музыку в Интернете.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
17 января, вторник, 19.00
Абонемент №25
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл II
Алексей ЧЕРНОВ (фортепиано)
В концерте принимает участие –
Хор Богоявленского кафедрального собора
Дирижёр – Евгений ТУГАРИНОВ
В программе:
Рахманинов – Соната №1 ре минор, соч.28
– Соната №2 си-бемоль минор, соч.36
– Два хора, соч.15 «Неволя», «Ангел»
На этот раз пианист представит взыскательной консерваторской публике монографическую программу, посвящённую творчеству великого русского композитора, гениального пианиста и дирижёра Сергея Рахманинова. В его исполнении прозвучат грандиозные сонаты композитора: вечер откроется «фаустовской» Первой сонатой – сочинением, практически исчезнувшем из пианистического репертуара. Далее – вторая соната, написанная в 1913 году и отредактированная в 1931 году.
Завершится вечер хоровыми сочинениями «Неволя и «Ангел» при участии Хора Богоявленского кафедрального собора под управлением Евгения Тугаринова.
Алексей ЧЕРНОВ родился в 1982 году в семье музыкантов.
В 2000 году окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории по двум специальностям: фортепиано (класс профессора Н.В. Трулль) и композиция (класс профессора Л.Б. Бобылёва). В этом же году поступил в Московскую консерваторию на фортепианный факультет в класс профессора Н.В. Трулль, продолжая факультативно заниматься сочинением.
В учебные сезоны 2003-2004 и 2004-2005 годов был удостоен специальной именной стипендии Федерального агентства по культуре РФ. Также в период обучения в Московской консерватории удостоился специальной стипендии фонда «Русское исполнительское искусство».
В 2005 году окончил фортепианный факультет Московской консерватории с отличием, в 2008 году – аспирантуру. Продолжил обучение в Королевском музыкальном колледже в Лондоне в классе Ванессы Латарш, где в 2010 окончил аспирантуру, а в 2011 году – высший курс для исполнителей Artist diploma in performance.
С 2006 года является преподавателем Центральной музыкальной школы при Московской консерватории.
Ещё в годы учёбы в ЦМШ стал лауреатом юношеского конкурса «Классическое наследие» (Москва, 1995), дипломантом Международного юношеского конкурса в Эттлингене (Германия, 1996) и лауреатом Международного конкурса «Classica Nova» (Германия, 1997).
В 1997 году стал победителем и был удостоен звания лауреата стипендии имени А.Н. Скрябина на конкурсе юных пианистов за лучшее исполнение произведений Скрябина, ежегодно проводимом в Государственном мемориальном музее А.Н. Скрябина в Москве. С тех пор регулярно принимает участие в фестивалях музыки Скрябина в Москве и других городах России, а также в Париже и Берлине.
В 1998 году получил приглашение от Михаила Плетнёва исполнить Первый концерт С. Прокофьева, который с блеском сыграл совместно с Российским национальным оркестром в Большом зале Московской консерватории. Тогда же стал стипендиатом управления культуры и досуга Центрального административного округа города Москвы. В 2002 году стал дипломантом и обладателем специального приза конкурса композиторов имени А.Н. Скрябина.
А. Чернов – лауреат более двух десятков крупных международных фортепианных конкурсов, среди которых: «Vianna da Motta» International Piano Competition (Лиссабон, 2001), «UNISA» International Piano Competition» (Претория, 2004), International Piano Competition «Minsk-2005» (Минск, 2005), International Piano Competition «Parnassos 2006» (Монтеррей, 2006), Конкурс памяти Эмиля Гилельса (Одесса, 2006), IV Международный конкурс имени А.Н. Скрябина (Москва, 2008), «Muse» International Piano Competition (Санторини, 2008), «Spanish composers» International Piano Competition (Лас-Розас, Мадрид, 2009), конкурс имени Жана Франсе (Ванв, Париж, 2010), «Valsessia musica» International Piano Competition (Варало, 2010), «Campillos» International Piano Competition (Кампильес, 2010), «Maria Canals» International Piano Competition (Барселона, 2011), «Cleveland» International Piano Competition (Кливленд, 2011), XXVII Ettore Pozzoli International Piano Competition (Сереньо, 2011). В июне 2011 года стал лауреатом XIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Москве.
Пианист имеет обширный разностилевой репертуар, в котором значительное количество фортепианных концертов. Регулярно концертирует. Сотрудничал с дирижёрами М. Плетнёвым, Р. Мартыновым, А. Сладковским, А. Анисимовым, В. Сиренко, Д. Яблонским, И. Вербицким, Э. Батизом (Мексика) и др.
А. Чернов является также автором ряда фортепианных, камерно-инструментальных и симфонических сочинений, которые с успехом исполняются в рамках фестивалей современной музыки. Часто включает свои фортепианные сочинения в концертные программы. Композиторский почерк музыканта характеризуется опорой на национальные традиции и широким использованием позднеромантической стилистики. В то же время, ей не чужды и своеобразно преломляемые авангардные элементы.
Своим духовным наставником в сфере композиторской деятельности Алексей Чернов считает Юрия Буцко; также среди современных композиторов высоко ценит В. Сильвестрова, А. Караманова, Н. Чаргейшвили.
А. Чернов – автор сайта «Русская академическая музыка». Активно пропагандирует малоизвестную (в том числе и современную) русскую музыку в Интернете.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
17 января, вторник, 19.00
Абонемент №25
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл II
Алексей ЧЕРНОВ (фортепиано)
В концерте принимает участие –
Хор Богоявленского кафедрального собора
Дирижёр – Евгений ТУГАРИНОВ
В программе:
Рахманинов – Соната №1 ре минор, соч.28
– Соната №2 си-бемоль минор, соч.36
– Два хора, соч.15 «Неволя», «Ангел»