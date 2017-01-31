ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Национальный театральный фестиваль «Золотая Маска» и арт-объединение CoolСonnections при поддержке Министерства культуры Российской Федерации представляют программу «Золотая Маска в кино».

В этом году зрители 60 городов России смогут увидеть четыре спектакля. Зрители европейской части России и Уральского региона, благодаря совпадению часовых поясов, получат возможность смотреть спектакли в прямой спутниковой трансляции, одновременно со зрителями в зале столичных театров. В регионах, чье время существенно расходится с московским, спектакли покажут в записи.

В программе «Золотая Маска в кино» два новых спектакля - «Гроза» в постановке Андрея Могучего в БДТ им. Г.А. Товстоногова (прямая трансляция 2 апреля) и балет Екатеринбургского театра оперы и балета «Ромео и Джульетта», поставленный Вячеславом Самодуровым (17 февраля).