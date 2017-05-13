"Оперные дивы" соберутся на сцене Московской Консерватории
13.05.2017, 23:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 23 мая 2017 года, во вторник в 19.00 в Малом зале Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского состоится концерт "Time To Say Goodbye» (в рамках абонемента №41 «Оперные дивы»».
Исполнители:
Вероника ДЖИОЕВА (сопрано)
Евгения КРИВИЦКАЯ (орган)
В программе:
Г. Сабатини, Ф. Арести, Г.Ф. Гендель, А. Паризотти, А. Вивальди, Дж. Каччини, И.С. Бах, Ф. Шуберт, Л. Боэльман, В.А. Моцарт, Дж. Россини
Звезда оперного Олимпа, лауреат международного музыкального конкурса «Гран-при Марии Каллас», победительница конкурса «Большая опера» телеканала «Культура», одно из лучших сопрано мира Вероника Джиоева удивит меломанов необычной программой. Вместо привычных фрагментов из опер Бизе, Верди, Пуччини 23 мая в Малом зале консерватории в ее исполнении прозвучат шедевры Генделя, Вивальди, Шуберта. Восхитительные арии из барочных опер, сакральные Ave Maria, светские шансон и, конечно, Моцарт, чья музыка - талисман Вероники Джиоевой.
Сюрприз вечера также в том, что вместо привычного оркестра или фортепиано соратником певицы станет орган. «Королем инструментов» называл орган Моцарт; «это монстр, который не дышит», - считал Игорь Стравинский. Органистка, профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая, скорее, на стороне Моцарта и докажет, насколько красочным, разнообразным может быть звучание этого старинного клавишного инструмента.
В финале вечера - сюрпризы, без которых не обходится ни одно выступление Вероники Джиоевой. Она щедро дарит «бисы», и слушатели отвечают ей взаимностью, горячо приветствуя любимую артистку.
Исполнители:
Вероника ДЖИОЕВА (сопрано)
Евгения КРИВИЦКАЯ (орган)
В программе:
Г. Сабатини, Ф. Арести, Г.Ф. Гендель, А. Паризотти, А. Вивальди, Дж. Каччини, И.С. Бах, Ф. Шуберт, Л. Боэльман, В.А. Моцарт, Дж. Россини
Звезда оперного Олимпа, лауреат международного музыкального конкурса «Гран-при Марии Каллас», победительница конкурса «Большая опера» телеканала «Культура», одно из лучших сопрано мира Вероника Джиоева удивит меломанов необычной программой. Вместо привычных фрагментов из опер Бизе, Верди, Пуччини 23 мая в Малом зале консерватории в ее исполнении прозвучат шедевры Генделя, Вивальди, Шуберта. Восхитительные арии из барочных опер, сакральные Ave Maria, светские шансон и, конечно, Моцарт, чья музыка - талисман Вероники Джиоевой.
Сюрприз вечера также в том, что вместо привычного оркестра или фортепиано соратником певицы станет орган. «Королем инструментов» называл орган Моцарт; «это монстр, который не дышит», - считал Игорь Стравинский. Органистка, профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая, скорее, на стороне Моцарта и докажет, насколько красочным, разнообразным может быть звучание этого старинного клавишного инструмента.
В финале вечера - сюрпризы, без которых не обходится ни одно выступление Вероники Джиоевой. Она щедро дарит «бисы», и слушатели отвечают ей взаимностью, горячо приветствуя любимую артистку.