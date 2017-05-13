Органист Алексей Паршин выступит на сцене Московской Консерватории
13.05.2017, 21:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 мая 2017 года, в субботу в 19.00 в Малом зале Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского состоится концерт абонемента №20 «Органная академия», приуроченный к юбилею профессора А.А. Паршина.
Исполнитель: Алексей ПАРШИН (орган)
В программе: Бах, Свелинк, Маршан, Мендельсон, Шуман, Франк, Кикта
И.С. Бах всегда находится в поле зрения известного органиста Алексея Паршина. Музыкант часто строит свои программы вокруг творчества Лейпцигского мастера: памятны серии концертов «Бах и шедевры французского органного барокко», «И.С. Бах и музыка эпохи романтизма». В юбилейной программе, которая прозвучит в рамках абонемента «Органная академия», помимо сочинений Баха музыкант исполнит произведения Свелинка, Маршана, Мендельсона, Шумана, Франка и Кикты.
Имя Алексея Паршина хорошо известно отечественной публике. Он постоянно выступает в Москве, во многих городах России, а также за рубежом - в Италии, Франции, США… Музыкант высочайшего класса, Алексей Паршин обладает блестящей техникой, покоряет темпераментом и лиризмом, увлекает знанием секретов исполнения барочной музыки. Окончив Московскую консерваторию и аспирантуру у патриарха русского органного исполнительства Леонида Ройзмана, Алексей Паршин в 1987 г. в качестве стипендиата французского правительства стажировался в Национальной консерватории Рюэль-Мальмезон в классе лучших французских музыкантов М.-К. Ален и Ж. Таддеи (органная импровизация) и окончил отделение «высшей подготовки» с результатом «Золотая медаль, единогласно». Он стал одним из первых российских музыкантов, удостоенных чести дать концерт в Соборе Парижской Богоматери.
Алексей Паршин успешно сочетает исполнительскую и педагогическую деятельность: из его класса вышло множество лауреатов международных конкурсов, активно концертирующих в России и за рубежом. Он также является основателем Международного конкурса Валерия Кикты.
Исполнитель: Алексей ПАРШИН (орган)
В программе: Бах, Свелинк, Маршан, Мендельсон, Шуман, Франк, Кикта
И.С. Бах всегда находится в поле зрения известного органиста Алексея Паршина. Музыкант часто строит свои программы вокруг творчества Лейпцигского мастера: памятны серии концертов «Бах и шедевры французского органного барокко», «И.С. Бах и музыка эпохи романтизма». В юбилейной программе, которая прозвучит в рамках абонемента «Органная академия», помимо сочинений Баха музыкант исполнит произведения Свелинка, Маршана, Мендельсона, Шумана, Франка и Кикты.
Имя Алексея Паршина хорошо известно отечественной публике. Он постоянно выступает в Москве, во многих городах России, а также за рубежом - в Италии, Франции, США… Музыкант высочайшего класса, Алексей Паршин обладает блестящей техникой, покоряет темпераментом и лиризмом, увлекает знанием секретов исполнения барочной музыки. Окончив Московскую консерваторию и аспирантуру у патриарха русского органного исполнительства Леонида Ройзмана, Алексей Паршин в 1987 г. в качестве стипендиата французского правительства стажировался в Национальной консерватории Рюэль-Мальмезон в классе лучших французских музыкантов М.-К. Ален и Ж. Таддеи (органная импровизация) и окончил отделение «высшей подготовки» с результатом «Золотая медаль, единогласно». Он стал одним из первых российских музыкантов, удостоенных чести дать концерт в Соборе Парижской Богоматери.
Алексей Паршин успешно сочетает исполнительскую и педагогическую деятельность: из его класса вышло множество лауреатов международных конкурсов, активно концертирующих в России и за рубежом. Он также является основателем Международного конкурса Валерия Кикты.