Оркестр Мариинского театра п/у Валерия Гергиева открыл XVI Московский Пасхальный фестиваль
16.04.2017, 23:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Большом зале консерватории концертом Симфонического оркестра Мариинского театра открылся XVI Московский Пасхальный фестиваль.
По словам Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского, Пасхальный фестиваль - прекрасный способ поближе познакомится с классический музыкой.
«Концерты Мариинского театра, выступления приглашенных звезд - это всегда нечто особенное, это мировой уровень, это прекрасная добрая традиция популяризации классической музыки», - сказал он журналистам перед началом концерта.
Министр также подчеркнул, что в России классическое искусство пользуется заслуженной популярностью.
«Активно работают филармонии, есть проект «Филармонические сезоны», коллективы Московской филармонии посещают десятки городов нашей страны», - заключил глава Минкультуры России.
Симфонический оркестр Мариинки под управлением Валерия Гергиева исполнил Концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, солистом выступил известный пианист Денис Мацуев. Также прозвучали произведения Михаила Глинки, Петра Чайковского и Игоря Стравинского, 135-летию со дня рождения которого посвящен нынешний Пасхальный фестиваль.
Концерты симфонической, хоровой, камерной и звонильной программ смотра в этом году пройдут в 76 городах России и завершатся 9 мая.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Правительства Москвы и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
По словам Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского, Пасхальный фестиваль - прекрасный способ поближе познакомится с классический музыкой.
«Концерты Мариинского театра, выступления приглашенных звезд - это всегда нечто особенное, это мировой уровень, это прекрасная добрая традиция популяризации классической музыки», - сказал он журналистам перед началом концерта.
Министр также подчеркнул, что в России классическое искусство пользуется заслуженной популярностью.
«Активно работают филармонии, есть проект «Филармонические сезоны», коллективы Московской филармонии посещают десятки городов нашей страны», - заключил глава Минкультуры России.
Симфонический оркестр Мариинки под управлением Валерия Гергиева исполнил Концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, солистом выступил известный пианист Денис Мацуев. Также прозвучали произведения Михаила Глинки, Петра Чайковского и Игоря Стравинского, 135-летию со дня рождения которого посвящен нынешний Пасхальный фестиваль.
Концерты симфонической, хоровой, камерной и звонильной программ смотра в этом году пройдут в 76 городах России и завершатся 9 мая.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Правительства Москвы и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.