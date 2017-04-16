ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Большом зале консерватории концертом Симфонического оркестра Мариинского театра открылся XVI Московский Пасхальный фестиваль.

По словам Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского, Пасхальный фестиваль - прекрасный способ поближе познакомится с классический музыкой.

«Концерты Мариинского театра, выступления приглашенных звезд - это всегда нечто особенное, это мировой уровень, это прекрасная добрая традиция популяризации классической музыки», - сказал он журналистам перед началом концерта.

Министр также подчеркнул, что в России классическое искусство пользуется заслуженной популярностью.

«Активно работают филармонии, есть проект «Филармонические сезоны», коллективы Московской филармонии посещают десятки городов нашей страны», - заключил глава Минкультуры России.

Симфонический оркестр Мариинки под управлением Валерия Гергиева исполнил Концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, солистом выступил известный пианист Денис Мацуев. Также прозвучали произведения Михаила Глинки, Петра Чайковского и Игоря Стравинского, 135-летию со дня рождения которого посвящен нынешний Пасхальный фестиваль.

Концерты симфонической, хоровой, камерной и звонильной программ смотра в этом году пройдут в 76 городах России и завершатся 9 мая.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Правительства Москвы и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.