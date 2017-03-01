Оркестр "Московия" даст концерт в МГК им. Чайковского 1 марта
01.03.2017, 11:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В первый день весны прославленный Камерный оркестр «Московия» исполнит яркую и фееричную программу, посвящённую инструментальной музыке одного из крупнейших представителей эпохи барокко, композитору и виртуозу Антонио Вивальди. Выбор художественного руководителя и дирижёра коллектива, народного артиста СССР, профессора Эдуарда Грача безупречен. Для консерваторской публики прозвучит популярное сочинение всех времен «Времена года», а также другие инструментальные концерты.
1 марта на сцену Большого зала консерватории выйдет новое поколение звёзд, воспитанных маэстро Эдуардом Грачом, – скрипачи Елена Таросян, ХирокоНинагава, Сепёл Цой, НаинаКобзарева, Геннадий Акинфин, Юлия Сабитова и другие.
1 марта на сцену Большого зала консерватории выйдет новое поколение звёзд, воспитанных маэстро Эдуардом Грачом, – скрипачи Елена Таросян, ХирокоНинагава, Сепёл Цой, НаинаКобзарева, Геннадий Акинфин, Юлия Сабитова и другие.