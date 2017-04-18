Пасхальный фестиваль доехал до Казани
18.04.2017, 14:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 17 апреля на сцене Государственного Большого концертного зала имени С.Сайдашева в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля состоялись два концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
В дневном концерте прозвучали Симфония №4 Густава Малера, где партию сопрано исполнила солистка Мариинского театра Анастасия Калагина, и фрагмент Сюиты из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского.
Вечерний концерт торжественно открылся приветственным словом митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Он отметил вклад Валерия Гергиева в развитие культуры и подарил маэстро икону с чудотворным образом Казанской Божьей матери.
В первом отделении в исполнении оркестра и солистов Мариинского театра Владислава Сулимского (баритон) и Ильдара Абдразакова (бас) прозвучала музыка Дж.Верди: увертюры к операм «Сила судьбы», «Сицилийская вечерня», арии из опер «Макбет», «Дон Карлос», «Аттила». Во второй части концерта оркестр исполнил Вальс-фантазию М.Глинки, Сюиту из балета «Щелкунчик» П.Чайковского и Сюиту из балета «Жар-птица» И. Стравинского.
После выступления музыканты отправились в Альметьевск.
XVI Московский Пасхальный фестиваль торжественно открылся 16 апреля, в день Светлой Пасхи, в Большом зале консерватории в Москве, а завершится 9 мая в День Великой Победы на Поклонной горе.
Гастрольный график симфонической программы, традиционно, насыщенный – музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра и Валерий Гергиев выступят 43 раза в 25 городах России: в Москве, Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске, Кемерово, Томске, Стрежевом, Омске, Перми, Ульяновске, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире, Туле, Курске, Новочеркасске, Владикавказе, Ставрополе и Воронеже. По традиции, музыканты перемещаются по маршруту Фестиваля специальным чартерным поездом Московского Пасхального фестиваля.
В дневном концерте прозвучали Симфония №4 Густава Малера, где партию сопрано исполнила солистка Мариинского театра Анастасия Калагина, и фрагмент Сюиты из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского.
Вечерний концерт торжественно открылся приветственным словом митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Он отметил вклад Валерия Гергиева в развитие культуры и подарил маэстро икону с чудотворным образом Казанской Божьей матери.
В первом отделении в исполнении оркестра и солистов Мариинского театра Владислава Сулимского (баритон) и Ильдара Абдразакова (бас) прозвучала музыка Дж.Верди: увертюры к операм «Сила судьбы», «Сицилийская вечерня», арии из опер «Макбет», «Дон Карлос», «Аттила». Во второй части концерта оркестр исполнил Вальс-фантазию М.Глинки, Сюиту из балета «Щелкунчик» П.Чайковского и Сюиту из балета «Жар-птица» И. Стравинского.
После выступления музыканты отправились в Альметьевск.
XVI Московский Пасхальный фестиваль торжественно открылся 16 апреля, в день Светлой Пасхи, в Большом зале консерватории в Москве, а завершится 9 мая в День Великой Победы на Поклонной горе.
Гастрольный график симфонической программы, традиционно, насыщенный – музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра и Валерий Гергиев выступят 43 раза в 25 городах России: в Москве, Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске, Кемерово, Томске, Стрежевом, Омске, Перми, Ульяновске, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире, Туле, Курске, Новочеркасске, Владикавказе, Ставрополе и Воронеже. По традиции, музыканты перемещаются по маршруту Фестиваля специальным чартерным поездом Московского Пасхального фестиваля.