Перекрёстный Год туризма Россия-Испания завершился в Петербурге
20.05.2017, 13:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В рамках церемонии закрытия перекрёстного Года туризма Россия-Испания 2016-2017 в Государственном Эрмитаже состоялось заседание российско-испанской рабочей группы при участии заместителя Министра культуры РФ Аллы Маниловой и Государственного секретаря по туризму Испании Матильда Асиан. На встрече были подведены итоги проведения перекрёстного года и намечена программа по развитию дальнейшего сотрудничества в сфере туризма. В частности, поднимались вопросы улучшения авиасообщения между регионами, упрощения процедуры выдачи виз.
Кроме того, в Доме журналиста состоялся Туристский форум, в котором приняли участие представители министерств, регионов, бизнес-ассоциаций, туроператоров России и Испании. Среди них замруководителя Ростуризма Сергей Корнеев, председатель Комитета по туризму Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев, глава Комитета по туризму Новгородской области Евгений Родионов, начальник Управления культуры и туризма Липецкой области Вадим Волков, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Мая Ломидзе и другие.
Своеобразным завершающим аккордом Года туризма стало выступлением известного испанского музыканта Маноло Карраско и ансамбля фламенко в Санкт-Петербургской академической Капелле. На глазах у зрителей развернулся красочный спектакль, в котором Маноло Карраско совместно с гитаристами, танцорами и исполнителями на ударных инструментах представил свой взгляд на фламенко. Выступление сопровождалось видеотрансляцией танцующих лошадей и видами Испании.
Завершению перекрёстного года будет посвящено и торжественное открытие фонтанов в Петергофе, которое состоится 20 мая. В этом году праздник получил поэтичное название «Путешествие в страну Дон Кихота». Праздничная церемония начнётся в два часа дня. Во время театрализованного представления гости увидят главные символы испанской культуры: оживших героев с картин Эль Греко и Диего Веласкеса, сюрреалистический мир Сальвадора Дали и сражающегося с ветряными мельницами Дон Кихота. В конце красочного праздника гостей ждет фейерверк в цветах испанского флага.
Кроме того, в Доме журналиста состоялся Туристский форум, в котором приняли участие представители министерств, регионов, бизнес-ассоциаций, туроператоров России и Испании. Среди них замруководителя Ростуризма Сергей Корнеев, председатель Комитета по туризму Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев, глава Комитета по туризму Новгородской области Евгений Родионов, начальник Управления культуры и туризма Липецкой области Вадим Волков, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Мая Ломидзе и другие.
Своеобразным завершающим аккордом Года туризма стало выступлением известного испанского музыканта Маноло Карраско и ансамбля фламенко в Санкт-Петербургской академической Капелле. На глазах у зрителей развернулся красочный спектакль, в котором Маноло Карраско совместно с гитаристами, танцорами и исполнителями на ударных инструментах представил свой взгляд на фламенко. Выступление сопровождалось видеотрансляцией танцующих лошадей и видами Испании.
Завершению перекрёстного года будет посвящено и торжественное открытие фонтанов в Петергофе, которое состоится 20 мая. В этом году праздник получил поэтичное название «Путешествие в страну Дон Кихота». Праздничная церемония начнётся в два часа дня. Во время театрализованного представления гости увидят главные символы испанской культуры: оживших героев с картин Эль Греко и Диего Веласкеса, сюрреалистический мир Сальвадора Дали и сражающегося с ветряными мельницами Дон Кихота. В конце красочного праздника гостей ждет фейерверк в цветах испанского флага.