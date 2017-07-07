Первый в мире памятник режиссёру Андрею Тарковскому откроют в Суздале
07.07.2017, 12:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Скульптурную композицию, посвящённую великому режиссёру и его картине «Андрей Рублёв», установят на территории туристского комплекса «Суздаль». Открытие состоится 29 июля в 13.00 и приурочено к двум юбилейным датам: 85-летию со дня рождения режиссёра и 50-летию выхода ленты. Примечательно, что в Суздале Андрей Тарковский снимал один из эпизодов фильма.
Автором идеи создания монумента выступил зампредседателя Общественного совета Минкультуры России, актёр Николай Бурляев, который исполнил в фильме Тарковскго роль мастера Бориски. Авторство памятника принадлежит скульптору Марии Тихоновой.
«Это большое событие в мире культуры, которое имеет международное значение для всего кинематографического сообщества. «Андрей Рублёв» признан одним из лучших фильмов, а его автор – выдающимся режиссёром, изменившим духовное пространство планеты», - отмечает Николай Бурляев.
Центральное место в скульптурной композиции занимает небольшая часовня с колоколом. Рядом в полный рост запечатлены сам режиссёр и герои фильма – Андрей Рублёв и мастер Бориска. Общая высота композиции составит 4,5 метра, по боковым сторонам постамента будут выгравированы имена сценариста, режиссёра-постановщика и актёров ленты.
Открытие монумента будет проходить в рамках фестиваля «Чемодан». Он будет включать различные перформансы, выступления театральных и музыкальных коллективов, арт-инсталляции, мастер-классы.
Автором идеи создания монумента выступил зампредседателя Общественного совета Минкультуры России, актёр Николай Бурляев, который исполнил в фильме Тарковскго роль мастера Бориски. Авторство памятника принадлежит скульптору Марии Тихоновой.
«Это большое событие в мире культуры, которое имеет международное значение для всего кинематографического сообщества. «Андрей Рублёв» признан одним из лучших фильмов, а его автор – выдающимся режиссёром, изменившим духовное пространство планеты», - отмечает Николай Бурляев.
Центральное место в скульптурной композиции занимает небольшая часовня с колоколом. Рядом в полный рост запечатлены сам режиссёр и герои фильма – Андрей Рублёв и мастер Бориска. Общая высота композиции составит 4,5 метра, по боковым сторонам постамента будут выгравированы имена сценариста, режиссёра-постановщика и актёров ленты.
Открытие монумента будет проходить в рамках фестиваля «Чемодан». Он будет включать различные перформансы, выступления театральных и музыкальных коллективов, арт-инсталляции, мастер-классы.
Источник: Министерство культуры