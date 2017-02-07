ОРЕАНДА-НОВОСТИ В единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) приказами Министерства культуры Российской Федерации включены петроглифы – высеченные изображения на каменной основе (наскальные изображения), находящиеся на территории Хабаровского края, в селе Шереметьево:



1. «Шереметьево. Петроглифы-1», III-I тыс. до н.э.

2. «Шереметьево. Петроглифы-2», III-I тыс. до н.э.

3. «Шереметьево. Петроглифы-3», III-I тыс. до н.э.



Объекты, входящие в реестр культурного наследия федерального значения, обладают историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью. Шереметьевские петроглифы выполнены при помощи каменных инструментов художниками мезолита и неолита, принадлежавшими к палеоазиатам и к тунгусо-маньчжурским переселенцам.



До наших дней дошло предание о том, что самые древние петроглифы были высечены таинственным народом Ха, некогда жившим на Амуре, а потом загадочно исчезнувшим. Возможно, Ха оставили свой след и здесь, близ Шереметьево.