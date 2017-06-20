Пианистка Юлия Чернявская даст в МГК сольный концерт

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22 июня в Рахманиновском зале – сольный вечер пианистки, лауреата международных конкурсов Юлии Чернявской.



Молодая пианистка Юлия Чернявская активно концертирует в России и за рубежом. На её счету — лауреатские звания на Международных конкурсах: молодых исполнителей имени Д.Д. Шостаковича в Москве (1996, I премия), в Сенигалии, Италия (1997, II премия), "Классическое наследие" в Москве (2005, I премия), состязание пианистов имени В.А. Моцарта в Греции (2006, II премия).



Её сольное выступление в Рахманиновском зале посвящено творчеству великих французов — Равеля и Дебюсси, — а также Шопена, жизнь которого была тесно связан с Францией. Откроет вечер одно из главных произведений Равеля — "Гробница Куперена", носящая мемориальный характер (каждая из шести пьес сюиты посвящена памяти одного из друзей Равеля, погибших за родину). Известно высказывание А. Корто об этом шедевре: "...никакой памятник слова не мог бы почтить воспоминаний о французах лучше, чем эти светлые песни, эти ритмы, одновременно ясные и гибкие; совершенное выражение нашей культуры и нашей традиции".



Продолжат программу вечера импрессионистические образы Дебюсси: прозвучит его "Остров радости" и несколько прелюдий. Композиторов связывала близость творческих устремлений, и Равель навсегда сохранил любовь к музыке Дебюсси и восхищение ею.



В завершении программы Ю. Чернявская исполнит Рондо до минор, Колыбельную, четыре мазурки, Andante spianato и Большой блестящий полонез Ф. Шопена. Великому польскому композитору Равель, практически не выступавший на страницах прессы, посвятил статью, вышедшую в журнале "Le Courrier Musical" в 1910 году, когда отмечалось 100-летие со дня его рождения. Равеля и Шопена роднит безупречность стилистического вкуса и чувства меры, стремление к предельной ясности выражения мысли, нетерпимость к любому проявлению дилетантизма.



Юлия Чернявская (фортепиано) родилась в Калининграде, начальное образование получила в ДМШ им. Р.М. Глиэра (класс Е.О. Дементьевой). В дальнейшем продолжила обучение в Калининградском областном музыкальном колледже им. С.В. Рахманинова (1996 г., класс Заслуженного артиста России В.Д. Слободяна). В 1998 году поступила в класс Народной артистки России, профессора З.А. Игнатьевой, под руководством которой в 2000 году окончила Академическое музыкальное училище при Московской консерватории, в 2005 г. с отличием окончила Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, в 2008 — аспирантуру Московской консерватории.



Во время обучения Ю. Чернявская являлась стипендиатом благотворительных фондов Министерства культуры Российской Федерации и Международного вагнеровского общества.



Сотрудничала в качестве солистки с Симфоническим оркестром Министерства Обороны РФ, Жуковским симфоническим оркестром, Калининградским симфоническим оркестром, Калининградским камерным оркестром. Гастролировала в Польше, Германии, Греции, Италии, США. Ведёт активную концертную деятельность, как в России, так и за рубежом.



С 2008 г. — ассистент кафедры специального фортепиано Московской консерватории под руководством профессора С.Л. Доренского в классе профессора З.А. Игнатьевой.





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