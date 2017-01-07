ОРЕАНДА-НОВОСТИ  Из-за сильных морозов меняется режим работы площадок фестиваля «Путешествие в Рождество». Сегодня, 7 января, окружные площадки закрыты, время работы центральных площадок — с 13:00 до 18:00.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в столице с 16 декабря по 15 января в рамках цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». На 42 праздничных площадках в разных районах города установили нарядные ёлки, светящиеся инсталляции, залили ледяные горки и катки.