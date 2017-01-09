Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" работают по сокращённому графику
09.01.2017, 13:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Из-за сильных холодов площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» продолжают работать по особому графику. В понедельник, 9 января, окружные площадки закрыты, а центральные принимают гостей с 13:00 до 19:00.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит с 16 декабря по 15 января 42 площадках в разных районах города. На них установлены нарядные ёлки, светящиеся инсталляции, залиты ледяные горки и катки. В более тёплые дни гости смогут увидеть шоу и концерты, посетить бесплатные мастер-классы, попробовать новогодние блюда разных стран и купить оригинальные сувениры и подарки.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит с 16 декабря по 15 января 42 площадках в разных районах города. На них установлены нарядные ёлки, светящиеся инсталляции, залиты ледяные горки и катки. В более тёплые дни гости смогут увидеть шоу и концерты, посетить бесплатные мастер-классы, попробовать новогодние блюда разных стран и купить оригинальные сувениры и подарки.