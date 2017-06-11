Победительница шоу "Голос" Дарья Антонюк стала Послом Зимней универсиады-2019
11.06.2017, 12:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Победительница пятого сезона популярного вокального реалити-шоу "Голос" Дарья Антонюк стала Послом Зимней универсиады-2019. Торжественное посвящение состоялось 10 июня. В рамках празднования Дня города в Красноярске певица выступила на Театральной площади.
Руководитель дирекции Зимней универиады-2019 Максим Уразов вручил певице подтверждающий почётный статус сертификат и неотъемлемый атрибут Посла студенческих игр – шарф в фирменном стиле Зимней универсиады-2019, отметив: "Наш город ждёт крупное международное событие, и мы рады, что теперь мы вместе в одной команде будем представлять студенческие игры, пропагандировать здоровый образ жизни!"
Дарья поблагодарила красноярцев за оказанную честь: "Я очень счастлива оказаться сегодня здесь. Посвящение в послы происходит в такое знаменательное событие – в День города Красноярска, моей родины. Я родом из Зеленогорска, но можно считать, что я Красноярка. Спасибо Вам большое за поддержку. Я очень рада, что мне доверили такую важную миссию стать Послом Зимней универсиады-2019".
Дарья Антонюк – победительница пятого сезона вокального реалити-шоу "Голос". Её наставником выступал популярный российский поп-певец Леонид Агутин. В финале девушка осталась в компании конкурентов-мужчин: Сардор Милано, Кайрат Примбердиев, Александр Панайотов. По итогам конкурса стала первой.
Российскую исполнительницу впервые за всю мировую историю музыкальных проектов включили в ТОП-5 лучших вокалистов международного шоу The Voice Global. Вместе с Дашей в пятёрку лучших попали исполнители из Голландии, Великобритании, Исландии и Таиланда.
Дарья Антонюк родилась 25 января 1996 года в городе Зеленогорске (Красноярский край). Является студенткой Школы-студии МХАТ.
Напомним, в число послов Зимней универсиады-2019 вошли такие именитые спортсмены, как Ялексей Ягудин, Динара Сафина, Алена Заварзина и Виктор Вайлд, Николай Олюнин, Евгений Устюгов, Александр Семин и другие звезды.
В задачи послов входит популяризация XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 в г. Красноярске, продвижение идей развития студенческого спорта и здорового образа жизни среди людей разных стран, поколений и интересов.
Руководитель дирекции Зимней универиады-2019 Максим Уразов вручил певице подтверждающий почётный статус сертификат и неотъемлемый атрибут Посла студенческих игр – шарф в фирменном стиле Зимней универсиады-2019, отметив: "Наш город ждёт крупное международное событие, и мы рады, что теперь мы вместе в одной команде будем представлять студенческие игры, пропагандировать здоровый образ жизни!"
Дарья поблагодарила красноярцев за оказанную честь: "Я очень счастлива оказаться сегодня здесь. Посвящение в послы происходит в такое знаменательное событие – в День города Красноярска, моей родины. Я родом из Зеленогорска, но можно считать, что я Красноярка. Спасибо Вам большое за поддержку. Я очень рада, что мне доверили такую важную миссию стать Послом Зимней универсиады-2019".
Дарья Антонюк – победительница пятого сезона вокального реалити-шоу "Голос". Её наставником выступал популярный российский поп-певец Леонид Агутин. В финале девушка осталась в компании конкурентов-мужчин: Сардор Милано, Кайрат Примбердиев, Александр Панайотов. По итогам конкурса стала первой.
Российскую исполнительницу впервые за всю мировую историю музыкальных проектов включили в ТОП-5 лучших вокалистов международного шоу The Voice Global. Вместе с Дашей в пятёрку лучших попали исполнители из Голландии, Великобритании, Исландии и Таиланда.
Дарья Антонюк родилась 25 января 1996 года в городе Зеленогорске (Красноярский край). Является студенткой Школы-студии МХАТ.
Напомним, в число послов Зимней универсиады-2019 вошли такие именитые спортсмены, как Ялексей Ягудин, Динара Сафина, Алена Заварзина и Виктор Вайлд, Николай Олюнин, Евгений Устюгов, Александр Семин и другие звезды.
В задачи послов входит популяризация XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 в г. Красноярске, продвижение идей развития студенческого спорта и здорового образа жизни среди людей разных стран, поколений и интересов.