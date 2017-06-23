ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Посетители «Москвариума» на ВДНХ смогут поучаствовать в публичных кормлениях японских карпов кои. Эти рыбы — одни из самых дружелюбных, они с удовольствием идут на контакт c человеком и даже дают себя погладить. Кои недавно поселились в одном из бассейнов океанариума. Со второй половины июля гости смогут покормить 35 разноцветных карпов из специальных бутылочек с питательной смесью.

Открытый бассейн с кои установлен на нулевом этаже океанариума у входа в аквариум. Все 35 рыб имеют разную окраску - от золотисто-красной до бело-чёрной. Новых обитателей привезли в «Москвариум» из российских рыбоводческих питомников.

«Карпы уже прошли адаптационный период, привыкли к повышенному вниманию и без опаски подплывают к людям», — рассказали в пресс-службе океанариума.

Публичные кормления начнутся во второй половине июля. График сейчас утверждается. Предполагается, что первое время посетители смогут кормить карпов бесплатно: каждому гостю выдадут специальный сосуд с кормом.

«Это небольшие бутылочки, похожие на те, из которых кормят младенцев. Питательная смесь приготовлена на основе комплекса витаминов и белков растительного и животного происхождения, необходимых для роста и укрепления иммунитета карпов. Предварительно корм для рыб разводят с тёплой водой», — рассказали в пресс-службе «Москвариума».

Впервые карп кои появился в Японии в XV веке, рыб привезли переселенцы из Китая. В Стране восходящего солнца крестьяне стали разводить кои в прудах, а затем использовать в качестве пищи. В процессе появились мутационные особи с яркой окраской. Таких карпов не ели и берегли из-за их красоты. Вскоре мода на содержание цветных карпов в декоративных прудах распространилась по всей стране.

Слово «кои» в переводе с японского означает «карп». Яркие, подвижные, легко обучаемые рыбки в этой стране ассоциируются с благополучием и мудростью. Японские карпы кои по сравнению с другими — долгожители. В искусственных прудах они живут более 50 лет, достигая массы свыше 15 килограммов.