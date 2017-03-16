Посетителям московского планетария расскажут об истории астрономических исследований от древности до наших дней
16.03.2017, 09:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский планетарий проведёт 19 марта авторские экскурсии. Необычную программу для своих гостей столичная обсерватория подготовила по случаю Международного дня планетариев.
Темы экскурсий:
— «История старейшего в мире Московского планетария»;
— «Готторпский глобус — первый прообраз планетария»;
— «Познание неба: от древности до наших дней»;
— «60 лет космической эры».