ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский планетарий проведёт 19 марта авторские экскурсии. Необычную программу для своих гостей столичная обсерватория подготовила по случаю Международного дня планетариев.

Темы экскурсий:

— «История старейшего в мире Московского планетария»;

— «Готторпский глобус — первый прообраз планетария»;

— «Познание неба: от древности до наших дней»;

— «60 лет космической эры».