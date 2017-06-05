ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Еврейском музее и центре толерантности 5 июня откроется зал «Послевоенный период: от катастрофы к возрождению». Здесь обновили разделы, которые охватывают историю послевоенной жизни советских евреев с 1946 по 1960-е годы.

Зал, оборудованный панорамными экранами, состоит из девяти тематических разделов: «Послевоенные надежды», «Безродные космополиты», «Соломон Михоэлс», «Разгром Еврейского антифашистского комитета», «Врачи-отравители», «Лубянка», «Конец эпохи страха», «Незабытые имена», «Советская квартира».

Посетители узнают о том, как евреи в СССР возвращались к мирной жизни, что происходило во времена репрессий, как Еврейский антифашистский комитет прекратил свою деятельность и о многом другом. Гости увидят воссозданную камеру лубянской тюрьмы и услышат аудиограмму с отрывками воспоминаний заключенных. Здесь также покажут документы, фотографии, копии правительственных постановлений и газетных статей, кадры хроники середины 1950-х годов. Посетителям представят и стену памяти в виде проекции звездного неба с именами погибших.

«Мы открываем зал, посвящённый жизни в СССР в послевоенные годы, чтобы донести до посетителей, с какими трудностями пришлось столкнуться евреям в этот период, когда, казалось бы, весь ужас войны остался позади. Молодому поколению довольно трудно это представить, ведь сегодня каждый может свободно исповедовать свою религию и следовать традициям», — сказал генеральный директор музея Александр Борода. Он напомнил, что под преследования попало и много выдающихся людей, общественных деятелей, представителей науки и искусства.