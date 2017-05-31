"Посвящение Гершвину-2017" прозвучит в российских городах
31.05.2017, 16:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прошло 80 лет с тех пор, как умер Джордж Гершвин – великий американский композитор, основоположник американской классической музыки, автор первой национальной оперы "Порги и Бесс", человек, который ввёл джазовые интонации в классическую музыку и первым вывел джаз на академическую сцену. Проект "Посвящение Гершвину" представляет все лики его творчества. Джордж Гершвин прекрасно владел разными жанрами как популярной, так и классической музыки. Он создавал музыку к бродвейским спектаклям и кино, писал песни, а также симфоническую и оперную музыку. На премьере "Рапсодии в стиле блюз", где Гершвин сам исполнял партию фортепиано, присутствовали С. Рахманинов, Ф. Крейслер, Я. Хейфец, Л. Стоковски.
В концерте 2Посвящение Гершвину" принимают участие молодые американские музыканты – Мишель Брэдли (сопрано), Сидни Аутлоу (баритон), Кэти Махан (фортепиано) и Центрального военного оркестра Министерства обороны (начальник оркестра – заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин). За дирижёрским пультом – Марк Мандарано.
В программу "Посвящение Гершвину-2017" включены все музыкальные жанры, в которых творил композитор. Прозвучат – симфоническая поэма "Американец в Париже" и "Рапсодия в стиле блюз" для фортепиано с оркестром. Совершенно невозможно представить концерт из сочинений Джорджа Гершвина без "Summertime", Песенки Порги "I Got Plenty O’Nuttin" и других арий и дуэтов из оперы "Порги и Бесс", справедливо считающейся одной из самых значительных американских опер ХХ века. По завещанию композитора опера должна исполняться только темнокожими певцами. В концерте они прозвучат в исполнении молодых афроамериканских оперных звёзд Сидни Аутлоу и Мишель Брэдли.
Также в концерте прозвучит Увертюра и несколько песен из знаменитого мюзикла "Girl Crazy" ("Сумасшедшая девчонка"): "I Got Rhythm", включённая журналом "Time" в список 100 лучших песен мира, и "Embraceable You", которая в исполнении Б. Холидэй находится в Зале славы премии "Грэмми", а также хиты из мюзикла и фильма "Потанцуем?" ("Shall We Dance"), впервые прозвучавшие в исполнении легендарных Джинджер Роджерс и Фреда Астера. Услышит российская публика и знаменитую, ставшую джазовым стандартом "S Wonderful" из мюзикла "Funny Face" ("Забавное личико"), полюбившуюся кому-то в версии Эллы Фицджеральд или Джуди Гарланд, кому-то в исполнении Сары Воан или Дайаны Кролл, а кому-то из фильма 1957 года "Funny Face", спетую там Одри Хэпберн и Фредом Астером.
Концерты проекта состоятся в нескольких российских городах: 3 июня в Калининграде в рамках фестиваля "Янтарное ожерелье", в Москве в Большом зале консерватории 5 июня, в Рязани – 7 июня, в Воронеже в рамках Платоновского фестиваля 9 июня. Во всех городах в проекте примут участие местные оркестры. 10 июня во Владимире – в рамках фестиваля "Музыкальная экспедиция",будет представлена камерная версия программы с участием знаменитого российского виолончелиста Бориса Андрианова и пианистки Марианны Шалитаевой.
Проект организован при поддержке Посольства США в Москве.
Мишель Брэдли (сопрано) – участница (Линдемановской программы для молодых певцов Метрополитен Опера, обладательница Гран-при Конкурса классической песни имени Мэрилин Хорн Академии музыки Запада в Санта-Барбаре, победительница вокальных конкурсов Фонда Герды Лисснер и Сергея и Ольги Кусевицких, премии Фонда Хильдегард Беренс для молодых певцов. Участвовала в Летних концертах солистов Метрополитен Опера в нью-йоркских парках, принимала участие в исполнении 9-й симфонии Бетховена с Симфоническим оркестром Санта-Круз. Среди исполненных ею партий Фьордилиджи ("Так поступают все женщины" Моцарта), Донна Анна ("Дон Жуан" Моцарта), Аида ("Аида" Верди), Маршальша ("Кавалер розы" Р.Штрауса, Алиса ("Фальстаф" Верди).
Сидни Аутлоу (баритон) – выступал в Метрополитен Опера, Нью-Йорк Сити Опера, Флорида Гранд Опера, Английской Национальной Опере, в Германии и Израиле. Лауреат Международного конкурса Фонда Уолтера У. Номбурга и Конкурса Фонда Герды Лисснер, обладатель гран-при конкурса Флорида Гранд Опера и Международного конкурса имени Монсеррат Кабалье (Андорра). В 2015 году был номинирован на премию "Грэмми" за участие в записи оперной трилогии Дариуса Мийо "Орестея", в которой исполнял партию Аполлона. Среди исполненных партий - Гильельмо в "Так поступают все женщины" Моцарта, Фигаро в "Севильском цирюльнике" Россини, Папагено в "Волшебной флейте" Моцарта, принц Ямадори в "Мадам Баттерфляй" Пуччини, Джейк в "Порги и Бесс" Гершвина, Рэмбо в "Смерти Клингхоффера" Д. Адамса и т.д. Принимал участие в исполнении оратории Гайдна "Сотворение мира" и оратории Генделя "Мессия" в нью-йоркском Карнеги-холле, 9-й симфонии Бетховена в Эвери Фишер-холле в Нью-Йорке, "Песен странствующего подмастерья" Малера с Музыкальной Академией Запада в Санта-Барбаре.
Кэти Махан (фортепиано). В её репертуаре – сочинения от Баха до Пуленка, однако наибольшую известность пианистка приобрела как интерпретатор музыки Джорджа Гершвина, а также французских композиторов Дебюсси и Равеля, которыми когда-то восхищался Гершвин. Кэти часто в свои программы включает собственные переложения для фортепиано оркестровых произведений Гершвина. Кэти много концертирует в США, Канаде, Европе, на Ближнем Востоке, в Японии. Выступала в таких престижных залах, как "Konzerthaus" в Берлине, "Prinzregenten Theatre" в Мюнхене, зале имени Б. Сметаны в Праге и др.
Марк Мандарано – лауреат дирижёрского конкурса Нюрнбергского симфонического оркестра. С 2008 года является художественным руководителем и главным дирижером основанного им оркестра "Sinfonietta of Riverdale" (Нью-Йорк). В его активе – сотрудничество с Лос-анджелесским, Рочестерским, Хьюстонским, Нью-Джерсийским и Нюрнбергским симфоническими оркестрами. В его биографии - работа ассистентом с такими дирижёрами Кристоф фон Донаньи, сэр Роджер Норрингтон, Эса-Пекка Салонен, Леонард Слаткин. Марк Мандарано является профессором музыки Macalaster College.
Симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации создан в 1990 г. С каждым годом творческая деятельность оркестра становится всё более многогранной. На базе симфонического оркестра создаются камерный оркестр, ансамбль скрипачей и струнный квартет.
Симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации приобрёл репутацию коллектива, в интерпретации которого классическая и современная, русская и зарубежная музыка звучит с особой экспрессией. Профессионализм, вдохновенность и темпераментность исполнения неизменно обеспечивают оркестру заслуженные аплодисменты.
Оркестр участвует в культурных мероприятиях Москвы, во всероссийских конкурсах и фестивалях, в абонементных концертах Московской филармонии, выступает в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале имени П.И. Чайковского, Московском международном Доме музыки, Георгиевском и Александровском залах Большого Кремлевского дворца, на многих других концертных площадках России. В биографии коллектива выступления с такими известными музыкантами, как А. Пахмутова, И. Кобзон, Х. Герзмава, Т. Гвердцители, Р. Ибрагимов, З. Соткилава, М. Гулегина, Ю. Розум, Б. Березовский, С. Тарасов, А. Татаринцев, В. Ладюк и многие другие.
Начальник оркестра – полковник Сергей Дурыгин – выпускник Военно-дирижёрского факультета при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. По окончанию обучения был назначен начальником оркестра штаба Забайкальского (Сибирского) военного округа.. 2002 – 2010 гг. – заместитель начальника оркестра – начальник духового оркестра Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. С 2010 г. – начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Заслуженный артист Российской Федерации (2008), народный артист Республики Дагестан (2016).
В концерте 2Посвящение Гершвину" принимают участие молодые американские музыканты – Мишель Брэдли (сопрано), Сидни Аутлоу (баритон), Кэти Махан (фортепиано) и Центрального военного оркестра Министерства обороны (начальник оркестра – заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин). За дирижёрским пультом – Марк Мандарано.
В программу "Посвящение Гершвину-2017" включены все музыкальные жанры, в которых творил композитор. Прозвучат – симфоническая поэма "Американец в Париже" и "Рапсодия в стиле блюз" для фортепиано с оркестром. Совершенно невозможно представить концерт из сочинений Джорджа Гершвина без "Summertime", Песенки Порги "I Got Plenty O’Nuttin" и других арий и дуэтов из оперы "Порги и Бесс", справедливо считающейся одной из самых значительных американских опер ХХ века. По завещанию композитора опера должна исполняться только темнокожими певцами. В концерте они прозвучат в исполнении молодых афроамериканских оперных звёзд Сидни Аутлоу и Мишель Брэдли.
Также в концерте прозвучит Увертюра и несколько песен из знаменитого мюзикла "Girl Crazy" ("Сумасшедшая девчонка"): "I Got Rhythm", включённая журналом "Time" в список 100 лучших песен мира, и "Embraceable You", которая в исполнении Б. Холидэй находится в Зале славы премии "Грэмми", а также хиты из мюзикла и фильма "Потанцуем?" ("Shall We Dance"), впервые прозвучавшие в исполнении легендарных Джинджер Роджерс и Фреда Астера. Услышит российская публика и знаменитую, ставшую джазовым стандартом "S Wonderful" из мюзикла "Funny Face" ("Забавное личико"), полюбившуюся кому-то в версии Эллы Фицджеральд или Джуди Гарланд, кому-то в исполнении Сары Воан или Дайаны Кролл, а кому-то из фильма 1957 года "Funny Face", спетую там Одри Хэпберн и Фредом Астером.
Концерты проекта состоятся в нескольких российских городах: 3 июня в Калининграде в рамках фестиваля "Янтарное ожерелье", в Москве в Большом зале консерватории 5 июня, в Рязани – 7 июня, в Воронеже в рамках Платоновского фестиваля 9 июня. Во всех городах в проекте примут участие местные оркестры. 10 июня во Владимире – в рамках фестиваля "Музыкальная экспедиция",будет представлена камерная версия программы с участием знаменитого российского виолончелиста Бориса Андрианова и пианистки Марианны Шалитаевой.
Проект организован при поддержке Посольства США в Москве.
Мишель Брэдли (сопрано) – участница (Линдемановской программы для молодых певцов Метрополитен Опера, обладательница Гран-при Конкурса классической песни имени Мэрилин Хорн Академии музыки Запада в Санта-Барбаре, победительница вокальных конкурсов Фонда Герды Лисснер и Сергея и Ольги Кусевицких, премии Фонда Хильдегард Беренс для молодых певцов. Участвовала в Летних концертах солистов Метрополитен Опера в нью-йоркских парках, принимала участие в исполнении 9-й симфонии Бетховена с Симфоническим оркестром Санта-Круз. Среди исполненных ею партий Фьордилиджи ("Так поступают все женщины" Моцарта), Донна Анна ("Дон Жуан" Моцарта), Аида ("Аида" Верди), Маршальша ("Кавалер розы" Р.Штрауса, Алиса ("Фальстаф" Верди).
Сидни Аутлоу (баритон) – выступал в Метрополитен Опера, Нью-Йорк Сити Опера, Флорида Гранд Опера, Английской Национальной Опере, в Германии и Израиле. Лауреат Международного конкурса Фонда Уолтера У. Номбурга и Конкурса Фонда Герды Лисснер, обладатель гран-при конкурса Флорида Гранд Опера и Международного конкурса имени Монсеррат Кабалье (Андорра). В 2015 году был номинирован на премию "Грэмми" за участие в записи оперной трилогии Дариуса Мийо "Орестея", в которой исполнял партию Аполлона. Среди исполненных партий - Гильельмо в "Так поступают все женщины" Моцарта, Фигаро в "Севильском цирюльнике" Россини, Папагено в "Волшебной флейте" Моцарта, принц Ямадори в "Мадам Баттерфляй" Пуччини, Джейк в "Порги и Бесс" Гершвина, Рэмбо в "Смерти Клингхоффера" Д. Адамса и т.д. Принимал участие в исполнении оратории Гайдна "Сотворение мира" и оратории Генделя "Мессия" в нью-йоркском Карнеги-холле, 9-й симфонии Бетховена в Эвери Фишер-холле в Нью-Йорке, "Песен странствующего подмастерья" Малера с Музыкальной Академией Запада в Санта-Барбаре.
Кэти Махан (фортепиано). В её репертуаре – сочинения от Баха до Пуленка, однако наибольшую известность пианистка приобрела как интерпретатор музыки Джорджа Гершвина, а также французских композиторов Дебюсси и Равеля, которыми когда-то восхищался Гершвин. Кэти часто в свои программы включает собственные переложения для фортепиано оркестровых произведений Гершвина. Кэти много концертирует в США, Канаде, Европе, на Ближнем Востоке, в Японии. Выступала в таких престижных залах, как "Konzerthaus" в Берлине, "Prinzregenten Theatre" в Мюнхене, зале имени Б. Сметаны в Праге и др.
Марк Мандарано – лауреат дирижёрского конкурса Нюрнбергского симфонического оркестра. С 2008 года является художественным руководителем и главным дирижером основанного им оркестра "Sinfonietta of Riverdale" (Нью-Йорк). В его активе – сотрудничество с Лос-анджелесским, Рочестерским, Хьюстонским, Нью-Джерсийским и Нюрнбергским симфоническими оркестрами. В его биографии - работа ассистентом с такими дирижёрами Кристоф фон Донаньи, сэр Роджер Норрингтон, Эса-Пекка Салонен, Леонард Слаткин. Марк Мандарано является профессором музыки Macalaster College.
Симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации создан в 1990 г. С каждым годом творческая деятельность оркестра становится всё более многогранной. На базе симфонического оркестра создаются камерный оркестр, ансамбль скрипачей и струнный квартет.
Симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации приобрёл репутацию коллектива, в интерпретации которого классическая и современная, русская и зарубежная музыка звучит с особой экспрессией. Профессионализм, вдохновенность и темпераментность исполнения неизменно обеспечивают оркестру заслуженные аплодисменты.
Оркестр участвует в культурных мероприятиях Москвы, во всероссийских конкурсах и фестивалях, в абонементных концертах Московской филармонии, выступает в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале имени П.И. Чайковского, Московском международном Доме музыки, Георгиевском и Александровском залах Большого Кремлевского дворца, на многих других концертных площадках России. В биографии коллектива выступления с такими известными музыкантами, как А. Пахмутова, И. Кобзон, Х. Герзмава, Т. Гвердцители, Р. Ибрагимов, З. Соткилава, М. Гулегина, Ю. Розум, Б. Березовский, С. Тарасов, А. Татаринцев, В. Ладюк и многие другие.
Начальник оркестра – полковник Сергей Дурыгин – выпускник Военно-дирижёрского факультета при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. По окончанию обучения был назначен начальником оркестра штаба Забайкальского (Сибирского) военного округа.. 2002 – 2010 гг. – заместитель начальника оркестра – начальник духового оркестра Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. С 2010 г. – начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Заслуженный артист Российской Федерации (2008), народный артист Республики Дагестан (2016).