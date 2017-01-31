Продажи абонементов в российских филармониях стартуют 1 февраля
31.01.2017, 15:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 февраля российские филармонии начинают абонементную кампанию концертного сезона 2017/2018. Одновременно с Московской продажи стартуют в Свердловской, Белгородской, Омской, Оренбургской, Приморской, Ростовской и Рязанская филармониях. Кроме того, к программе подключились Уральский центр народного творчества и две площадки северной столицы — Санкт-Петербургская капелла и Концертный зал Яани Кирик. В общей сложности они подготовили более 200 тысяч абонементов. При этом концертные программы учитывают разнообразные музыкальные вкусы и пристрастия слушателей.
Последние годы абонементная система российских филармоний активно развивается, а их аудитория постоянно растёт. Востребованность абонементов говорит о готовности публики сознательно планировать свой культурный досуг на год вперед. К тому же такая покупка — выгодная инвестиция: держатели абонементов получают значительную скидку по сравнению с покупателями отдельных билетов.
Последние годы абонементная система российских филармоний активно развивается, а их аудитория постоянно растёт. Востребованность абонементов говорит о готовности публики сознательно планировать свой культурный досуг на год вперед. К тому же такая покупка — выгодная инвестиция: держатели абонементов получают значительную скидку по сравнению с покупателями отдельных билетов.