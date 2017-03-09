Проект "Русское кино" получил премию "Серебряный лучник США"
09.03.2017, 11:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Онлайн-проект "Русское кино", созданный при поддержке Минкультуры России и популяризирующий российский кинематограф, получил премию в области развития общественных связей "Серебряный лучник США". Церемония вручения наград авторам лучших проектов состоялась в Российском центре науки и культуры в Вашингтоне.
Жюри конкурса высоко оценило комплексную кампанию по запуску на международном рынке национального проекта "Русское кино" онлайн-кинотеатра Tvzavr.
Продукт "Русское кино" был запущен в апреле 2016 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Роскино. Проект стал первой платформой, на которой сосредоточен весь лицензионный контент на русском языке – фильмы, сериалы и мультфильмы производства России и СССР, всего более 10 тысяч материалов.
Жюри конкурса высоко оценило комплексную кампанию по запуску на международном рынке национального проекта "Русское кино" онлайн-кинотеатра Tvzavr.
Продукт "Русское кино" был запущен в апреле 2016 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Роскино. Проект стал первой платформой, на которой сосредоточен весь лицензионный контент на русском языке – фильмы, сериалы и мультфильмы производства России и СССР, всего более 10 тысяч материалов.