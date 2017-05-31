Профессор МГК, пианист Александр Фоменко выступит 27 июня в Малом зале консерватории

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Профессор Московской консерватории, пианист Александр Фоменко выступит 27 июня в Малом зале консерватории. Музыкант представит обширную и интереснейшую программу – от Баха до Листа. Так, для столичных слушателей прозвучат сочинения – Хоральная прелюдия фа минор Баха – Регера, "Патетическая" соната Бетховена, пьесы Шопена, ноктюрн "Во сне" и Соната си минор Листа.



С сольными концертами Александр Фоменко выступает уже более 30 лет. "С наибольшей полнотой его талант раскрывается в романтической музыке Ф. Листа, Р. Шумана, А.К. Глазунова, А.К. Лядова, Ф. Шуберта, в ней находит выход огромный эмоциональный заряд, блестящая пианистическая виртуозность, глубина чувства и особое мастерское изящество фразировки, способные покорить любого, самого взыскательного слушателя...", – пишет о его музыканте российская музыкальная критика.

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