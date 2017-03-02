На концерте в Кускове прозвучит музыка Антонио Вивальди, Арканджело Корелли, Франческо Марии Верачини и других композиторов. Коллектив ансамбля стремится играть их в оригинальном звучании, используя партитуры, изданные при жизни сочинителя.

Начнётся концертная программа с исполнения сонаты Арканжело Корелли — композитора, чьё творчество ознаменовало приход в Европу эпохи высокого барокко.