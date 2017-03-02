Произведения Вивальди, Корелли и Верачини прозвучат в усадьбе Кусково
02.03.2017, 09:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В здании большой каменной оранжереи музея-усадьбы «Кусково» 5 марта пройдёт концерт «Старинная итальянская соната XVIII века». Московский ансамбль старинной музыки Da camera e da chiesa под руководством Виктора Фелицианта познакомит слушателей с шедеврами итальянского высокого барокко.
На концерте в Кускове прозвучит музыка Антонио Вивальди, Арканджело Корелли, Франческо Марии Верачини и других композиторов. Коллектив ансамбля стремится играть их в оригинальном звучании, используя партитуры, изданные при жизни сочинителя.
Начнётся концертная программа с исполнения сонаты Арканжело Корелли — композитора, чьё творчество ознаменовало приход в Европу эпохи высокого барокко.