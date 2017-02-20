Путин подписал Указ о праздновании 75-летнего юбилея Сталинградской битвы
20.02.2017, 16:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в связи с исполняющимся 2 февраля 2018 года 75-летием этого исторического события, постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования», - говорится в указе.
Оркомитетом будет руководить заместитель Председателя Правительства Дмитрий Рогозин.
Также Президент поручил правительству в течение месяца утвердить состав комитета по подготовке и проведению празднования, разработать совместно с оргкомитетом «Победа» и утвердить план основных мероприятий.
«Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в связи с исполняющимся 2 февраля 2018 года 75-летием этого исторического события, постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования», - говорится в указе.
Оркомитетом будет руководить заместитель Председателя Правительства Дмитрий Рогозин.
Также Президент поручил правительству в течение месяца утвердить состав комитета по подготовке и проведению празднования, разработать совместно с оргкомитетом «Победа» и утвердить план основных мероприятий.