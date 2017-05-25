Путин поздравил актёра Александра Калягина с юбилеем
25.05.2017, 11:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Владимир Путин поздравил с 75-летием художественного руководителя московского театра Et Cetera Александра Калягина.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Щедрый талант и вдохновенный творческий труд в кинематографе и на театральной сцене принесли Вам всенародную любовь и профессиональное признание.
Отрадно, что и сегодня Вы работаете с полной душевной отдачей, своей многогранной деятельностью вносите значимый вклад в сохранение замечательных традиций отечественного искусства.
От души желаю Вам доброго здоровья и всего наилучшего».