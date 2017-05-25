ОРЕАНДА-НОВОСТИ  Владимир Путин поздравил с 75-летием художественного руководителя московского театра Et Cetera Александра Калягина.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Щедрый талант и вдохновенный творческий труд в кинематографе и на театральной сцене принесли Вам всенародную любовь и профессиональное признание.

Отрадно, что и сегодня Вы работаете с полной душевной отдачей, своей многогранной деятельностью вносите значимый вклад в сохранение замечательных традиций отечественного искусства.

От души желаю Вам доброго здоровья и всего наилучшего».