ОРЕАНДА-НОВОСТИ Владимир Путин поздравил с 75-летием художественного руководителя московского театра Et Cetera Александра Калягина.



В поздравлении, в частности, говорится:



«Щедрый талант и вдохновенный творческий труд в кинематографе и на театральной сцене принесли Вам всенародную любовь и профессиональное признание.



Отрадно, что и сегодня Вы работаете с полной душевной отдачей, своей многогранной деятельностью вносите значимый вклад в сохранение замечательных традиций отечественного искусства.



От души желаю Вам доброго здоровья и всего наилучшего».