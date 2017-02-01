ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава государства Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Льва Лещенко с юбилеем. В тексте поздравления говорится:



"Уважаемый Лев Валерьянович!

Примите тёплые поздравления с 75-летием.

Юбилей такого популярного, всенародно любимого артиста – большое событие для поклонников эстрады, для всех почитателей Вашего щедрого, жизнеутверждающего дарования. Отрадно, что Вы всегда в прекрасной творческой форме, подаёте коллегам пример высочайшего профессионализма и приверженности лучшим традициям отечественного музыкального искусства, искренне делитесь с талантливой молодёжью секретами мастерства и творческого долголетия.

И конечно, самого глубокого признания заслуживает Ваше активное участие в общественной и культурной жизни страны, в реализации востребованных патриотических, благотворительных, просветительских проектов.

Желаю Вам здоровья, вдохновения, успехов,

Владимир Путин"