ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин поздравил актёра театра и кино, народного артиста СССР Василия Ланового с Днём рождения.

«С самых первых, дебютных работ в кинематографе Вы задали высочайшую профессиональную планку и удерживаете её на протяжении всей своей насыщенной

актёрской карьеры. Особого уважения заслуживает Ваша активная жизненная и гражданская позиция, большой личный вклад в реализацию общественно значимых просветительских, патриотических инициатив, в сохранение исторической памяти нашего народа», - говорится в поздравительной телеграмме.

