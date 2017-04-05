Пятый концерт "Цветущая классика" пройдёт в Москве
05.04.2017, 14:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 8 апреля в старинной лаборатории «Аптекарского огорода» пройдёт пятый концерт «Цветущая классика». Выступление приурочено к открытию XVII Весеннего фестиваля цветов. Посетители услышат арии, старинные романсы и русские народные песни.
Под звуки коллекционного фортепиано лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов Денис Апполонин (баритон) исполнит «Песню варяжского гостя» из оперы «Садко» Николая Римского-Корсакова, «Память» Арно Бабаджаняна, романс «Сомнение» Михаила Глинки, «Вечернюю серенаду» Франца Шуберта, «Вчера мы встретились» Сергея Рахманинова и неаполитанскую песню «Скажите, девушки» Родольфо Фальво.
Кроме того, в программе концерта — русская народная песня «Из-за острова на стрежень», ария Лепорелло из оперы «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта, романс Фиеско из оперы «Симон Бокканегра» Джузеппе Верди, ария Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка» Имре Кальмана и «Прелестные глазки» Петра Булахова.
Выступление начнётся в 19:00. Билеты можно приобрести в кассе «Аптекарского огорода», а ветераны Мещанского района смогут посетить мероприятие бесплатно.
Обычно доступ посетителей в лабораторный корпус XIX века ограничен. Гости концерта смогут оценить воссозданный интерьер, акустику помещения и звучание старинного фортепиано — ровесника здания. Понаблюдать за репетициями концерта можно по вечерам в Викторной оранжерее у водоёма с цветущими тропическими кувшинками.
XVII Весенний фестиваль цветов пройдёт с 15 апреля до 1 июня. Посетителям представят более 100 тысяч тюльпанов, а также нарциссы, сакуру, магнолии, сирень, черёмуху, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони и огромную уссурийскую грушу.
В рамках фестиваля пройдут выставка гербер, День женского здоровья, выставки грибов и бонсай, семинары по обрезке деревьев и вечерние концерты под открытым небом.
Под звуки коллекционного фортепиано лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов Денис Апполонин (баритон) исполнит «Песню варяжского гостя» из оперы «Садко» Николая Римского-Корсакова, «Память» Арно Бабаджаняна, романс «Сомнение» Михаила Глинки, «Вечернюю серенаду» Франца Шуберта, «Вчера мы встретились» Сергея Рахманинова и неаполитанскую песню «Скажите, девушки» Родольфо Фальво.
Кроме того, в программе концерта — русская народная песня «Из-за острова на стрежень», ария Лепорелло из оперы «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта, романс Фиеско из оперы «Симон Бокканегра» Джузеппе Верди, ария Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка» Имре Кальмана и «Прелестные глазки» Петра Булахова.
Выступление начнётся в 19:00. Билеты можно приобрести в кассе «Аптекарского огорода», а ветераны Мещанского района смогут посетить мероприятие бесплатно.
Обычно доступ посетителей в лабораторный корпус XIX века ограничен. Гости концерта смогут оценить воссозданный интерьер, акустику помещения и звучание старинного фортепиано — ровесника здания. Понаблюдать за репетициями концерта можно по вечерам в Викторной оранжерее у водоёма с цветущими тропическими кувшинками.
XVII Весенний фестиваль цветов пройдёт с 15 апреля до 1 июня. Посетителям представят более 100 тысяч тюльпанов, а также нарциссы, сакуру, магнолии, сирень, черёмуху, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони и огромную уссурийскую грушу.
В рамках фестиваля пройдут выставка гербер, День женского здоровья, выставки грибов и бонсай, семинары по обрезке деревьев и вечерние концерты под открытым небом.