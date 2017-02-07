Раритетные издания "Слова о полку Игореве" покажут на выставке в Ярославле
07.02.2017, 15:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ярославский музей-заповедник с 8 февраля 2017 года приглашает посетителей познакомиться с новой выставкой «Золотое «Слово» русской литературы», которая открылась в выставочном зале экспозиции «Слово о полку Игореве».
На протяжении всей истории существования «Слова о полку Игореве», с момента его обретения и первой публикации в 1800-м году, это произведение неоднократно издавалось и переиздавалось. Ярославский музей-заповедник представляет раритетные и библиофильские издания древнерусской поэмы, начиная с середины XIX века и до наших дней.
В собрании музея есть также три современных уникальных издания «Слова», все они представлены в экспозиции. Одно из них — книга на французском языке, выпущенная версальским издательством «Золотая Ветвь» в 1998 году на бумаге ручного изготовления в количестве 400 экземпляров. Другое редкое издание, с которым познакомятся посетители, увидело свет в издательстве «Вита Нова», в Санкт-Петербурге — это фолиант в кожаном переплёте и подарочном футляре. Изящным дополнением к фолианту является фарфоровая плакетка, выполненная арт-директором Императорского фарфорового завода, художником Сергеем Русаковым. Тираж этого уникального издания – всего 47 экземпляров. В коллекции Ярославского музея-заповедника – экземпляр под номером 44. Представлен в экспозиции выставки и ещё один шедевр книгоиздания, выпущенный в издательстве «Редкая книга из Санкт-Петербурга» с иллюстрациями лучшего отечественного графика-иллюстратора Юрия Люкшина. Примечательно, что эти три уникальных фолианта были преподнесены Ярославскому музею-заповеднику в дар.
Все три книги прекрасно иллюстрированы. Познакомиться с иллюстрациями поближе, «просмотрев» их одну за другой, можно будет на электронных носителях.ательствами.
Впервые зрителям представлены и графические листы к «Слову» работы Юрия Люкшина, выпущенные художником отдельной серией уже после выхода в свет вышеупомянутых книг. Таким образом, у посетителей выставки будет уникальная возможность оценить одну и ту же работу как иллюстрацию в формате книги и как отдельное произведение графики.
На фоне драгоценных, уникальных изданий совершенно иначе выглядят брошюры небольшого формата в простом бумажном переплёте – это тоже издания «Слова», только выпущенные большим тиражом и адресованные совершенно конкретному читателю – гимназисту или учащемуся реального училища. Дело в том, что изучение древнерусской поэмы было включено в обязательную программу по литературе уже в середине XIX века, ведь поколения читателей отождествляли его с идеей русской государственности и патриотизма. И правители, и издатели были заинтересованы в том, чтобы эта книга была доступна каждому.
В экспозиции широко представлены и менее редкие издания древнерусской поэмы, выпущенные различными изд
На протяжении всей истории существования «Слова о полку Игореве», с момента его обретения и первой публикации в 1800-м году, это произведение неоднократно издавалось и переиздавалось. Ярославский музей-заповедник представляет раритетные и библиофильские издания древнерусской поэмы, начиная с середины XIX века и до наших дней.
В собрании музея есть также три современных уникальных издания «Слова», все они представлены в экспозиции. Одно из них — книга на французском языке, выпущенная версальским издательством «Золотая Ветвь» в 1998 году на бумаге ручного изготовления в количестве 400 экземпляров. Другое редкое издание, с которым познакомятся посетители, увидело свет в издательстве «Вита Нова», в Санкт-Петербурге — это фолиант в кожаном переплёте и подарочном футляре. Изящным дополнением к фолианту является фарфоровая плакетка, выполненная арт-директором Императорского фарфорового завода, художником Сергеем Русаковым. Тираж этого уникального издания – всего 47 экземпляров. В коллекции Ярославского музея-заповедника – экземпляр под номером 44. Представлен в экспозиции выставки и ещё один шедевр книгоиздания, выпущенный в издательстве «Редкая книга из Санкт-Петербурга» с иллюстрациями лучшего отечественного графика-иллюстратора Юрия Люкшина. Примечательно, что эти три уникальных фолианта были преподнесены Ярославскому музею-заповеднику в дар.
Все три книги прекрасно иллюстрированы. Познакомиться с иллюстрациями поближе, «просмотрев» их одну за другой, можно будет на электронных носителях.ательствами.
Впервые зрителям представлены и графические листы к «Слову» работы Юрия Люкшина, выпущенные художником отдельной серией уже после выхода в свет вышеупомянутых книг. Таким образом, у посетителей выставки будет уникальная возможность оценить одну и ту же работу как иллюстрацию в формате книги и как отдельное произведение графики.
На фоне драгоценных, уникальных изданий совершенно иначе выглядят брошюры небольшого формата в простом бумажном переплёте – это тоже издания «Слова», только выпущенные большим тиражом и адресованные совершенно конкретному читателю – гимназисту или учащемуся реального училища. Дело в том, что изучение древнерусской поэмы было включено в обязательную программу по литературе уже в середине XIX века, ведь поколения читателей отождествляли его с идеей русской государственности и патриотизма. И правители, и издатели были заинтересованы в том, чтобы эта книга была доступна каждому.
В экспозиции широко представлены и менее редкие издания древнерусской поэмы, выпущенные различными изд