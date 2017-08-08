ОРЕАНДА-НОВОСТИ Столичные реставраторы завершают работу над памятником Александру Пушкину на Пушкинской площади. Уже отреставрированы ступени (стилобат) и основание монумента. Сама бронзовая скульптура очищена от сажевых загрязнений, пыли и наслоений копоти. Кроме того, удалены поздние поверхностные мастиковки — участки, покрытые мастикой, маскирующей неровности и дефекты металла.



Теперь на бронзовой скульптуре предстоит восстановить ровный слой благородной патины — налёта, покрывающего бронзу.



Как рассказали в Департаменте культурного наследия Москвы, решение о том, как патинировать скульптуру, было принято 4 августа на объединённом научно-методическом совете при ведомстве. Эксперты изучили образцы патины, которой покрыт бронзовый монумент, и приняли решение сохранить естественную патину. И более того — локально восстановить благородное покрытие в тех местах, где оно нарушилось.



Реставраторы применят химическое патинирование. Они нанесут на поверхность специальный состав, схожий по оттенку с натуральной патиной. Это необходимо, чтобы выровнять цвет — устранить блики и резкие цветовые переходы.



«Цель завершающего этапа реставрации скульптуры — общее выравнивание сформировавшейся патины на скульптуре. Это естественная защитная плёнка, которая образовалась на бронзовом памятнике за несколько десятков лет. Она имеет различные оттенки зелёного и коричнево-чёрного цветов. Горожане воспринимают скульптуру именно в таком цвете, и для памятника его сохранение является верным решением», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.



Вокруг памятника после реставрации установят ограду из цепей. Художественные цепи ограждения демонтировали ещё летом прошлого года. Часть бронзовых гирлянд отлили заново, а часть отреставрировали. Фонари рядом с памятником Александру Пушкину предстоит покрасить в чёрный цвет. Сейчас поверхность чугунных опор очистили и загрунтовали.



Реставрация основания памятника и ступеней (стилобата) началась в апреле этого года. Железобетонное основание монумента укрепили, блоки ступеней переложили, а поверхности гранитных плит облицовки очистили от загрязнений и старых восполнений, трещины запечатали скрепляющим составом. Клумбу по периметру памятника демонтировали, а на её месте выложат мощение из брусчатки. От цветника пришлось отказаться, так как авторское решение памятника его не предполагало и, помимо этого, через цветник влага постоянно проникала к фундаменту монумента.



Алексей Емельянов отметил, что это первая комплексная реставрация скульптуры, которая требовала много времени и была разделена на этапы. Но уже к Дню города все работы будут завершены и обновленный монумент откроют для горожан и гостей столицы.



Памятник классику русской литературы Александру Пушкину работы скульптора Александра Опекушина был установлен в Москве в 1880 году в начале Тверского бульвара, на Страстной площади (ныне Пушкинская). В 1950 году монумент переместили на противоположную сторону площади. За время существования он реставрировался всего дважды — в 1993 и 2003 годах, но работы носили фрагментарный и текущий характер.



Пушкинская площадь вошла в программу городского благоустройства «Моя улица» в прошлом году. Однако основные работы по реставрации памятника Александру Пушкину были запланированы на 2017 год.



В Москве не только восстанавливают, но возвращают памятники на исторические места. Напомним, памятник Максиму Горькому в конце июля установили на историческом месте — площади Тверская Застава.