Российско-греческий фестиваль христианской культуры пройдёт на Корфу
26.07.2017, 17:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице греческого острова Корфу с 10 по 13 августа пройдёт второй Международный благотворительный фестиваль христианской культуры «Россия – Греция. Вместе сквозь века». Одно из ключевых событий фестиваля – большой гала-концерт - состоится в день памяти Святителя Спиридона на главной площади города.
В гала-концерте примут участие филармонический оркестр «Мандзарос», Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной, хор воспитанниц Николо-Сольбинского женского монастыря «Сольба», участники и лауреаты международных конкурсов и фестивалей. Запланирован показ короткометражных фильмов о России.
В программе фестиваля - выставка «Непобедимый адмирал: святой праведный воин Федор Ушаков», подготовленная совместно с Российским государственным военно-историческим архивом и фотовыставка «Владимир Путин: штрихи к портрету», подготовленная совместно с информационным агентством «ТАСС».
«Наша цель – содействие развитию дружбы, взаимопонимания, доверия и разностороннего сотрудничества между Россией и Грецией», - сказал президент фестиваля Павел Карпухин.
В этом году фестиваль «Россия – Греция. Вместе сквозь века» приурочен к 200-летию со дня смерти адмирала Федора Ушакова, освободителя Корфу и Ионических островов. В марте 1799 года штурмом русской эскадры под командованием Ушакова завершилось освобождение Ионических островов от французских войск. В рамках фестиваля у памятника Федору Ушакову организаторы откроют Аллею памяти и дружбы.
В гала-концерте примут участие филармонический оркестр «Мандзарос», Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной, хор воспитанниц Николо-Сольбинского женского монастыря «Сольба», участники и лауреаты международных конкурсов и фестивалей. Запланирован показ короткометражных фильмов о России.
В программе фестиваля - выставка «Непобедимый адмирал: святой праведный воин Федор Ушаков», подготовленная совместно с Российским государственным военно-историческим архивом и фотовыставка «Владимир Путин: штрихи к портрету», подготовленная совместно с информационным агентством «ТАСС».
«Наша цель – содействие развитию дружбы, взаимопонимания, доверия и разностороннего сотрудничества между Россией и Грецией», - сказал президент фестиваля Павел Карпухин.
В этом году фестиваль «Россия – Греция. Вместе сквозь века» приурочен к 200-летию со дня смерти адмирала Федора Ушакова, освободителя Корфу и Ионических островов. В марте 1799 года штурмом русской эскадры под командованием Ушакова завершилось освобождение Ионических островов от французских войск. В рамках фестиваля у памятника Федору Ушакову организаторы откроют Аллею памяти и дружбы.
Источник: Министерство культуры