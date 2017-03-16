Русская музыка XIX–XX веков прозвучит в музее-заповеднике "Царицыно"
16.03.2017, 09:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Музей-заповедник «Царицыно» приглашает 19 марта на концерт «Русская музыка XIX–XX веков». Он посвящён 90-летию со дня рождения одного из наиболее выдающихся виолончелистов XX века Мстислава Ростроповича. Зрители услышат сольные и ансамблевые сочинения для виолончели и фортепиано известных русских композиторов прошлого и позапрошлого столетий — Николая Римского-Корсакова, Игоря Стравинского, Сергея Рахманинова и других. Их исполнят выпускники Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского — лауреаты международных конкурсов Алексей Стариков (фортепиано) и Глеб Степанов (виолончель).