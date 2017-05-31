Сергей Мусаелян представит новую сольную программу в Большом зале МГК
31.05.2017, 16:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Имя Сергея Мусаеляна неразрывно связано с традициями легендарной русской фортепианной школы и такими именами, как Константин Игумнов, Яков Флиер, Святослав Рихтер и Борис Берлин. 14 июня 2017 года в Большом зале консерватории пианист, известный своей виртуозностью и самобытной манерой исполнения, представит новую сольную концертную программу: 4 сонаты гениев XVIII, XIX и XX веков.
Первое отделение откроется лирико-психологическими сонатами Гайдна и Бетховена и продолжится Седьмой сонатой Прокофьева.
Опубликованная в самый разгар Великой Отечественной войны, по воспоминаниям её первого исполнителя Святослава Рихтера, "…бросает вас сразу в тревожную обстановку потерявшего равновесие мира. Царит беспорядок и неизвестность. Человек наблюдает разгул смертоносных сил. Но то, чем он жил, не перестает для него существовать. Он чувствует, любит. Полнота его чувств обращается теперь ко всем. Он вместе со всеми — и вместе со всеми протестует и остро переживает общее горе. Стремительный наступательный бег, полный воли к победе, сметает всё на своем пути. Он крепнет в борьбе, разрастаясь в гигантскую силу, утверждающую жизнь".
Во втором отделении в исполнении маэстро прозвучит одно из наиболее значимых фортепианных произведений Листа – "Фаустовская" соната си минор, известная сложностью своей формы и философской насыщенностью содержания.
Сергей Мусаелян посвящает этот концерт Константину Игумнову и его прославленным ученикам, выражавших своим творчеством всю искренность и глубину их собственных переживаний, удивительное сочетание природной музыкальности и эмоциональности, а также глубокое философское осмысление музыки.
Первое отделение откроется лирико-психологическими сонатами Гайдна и Бетховена и продолжится Седьмой сонатой Прокофьева.
Опубликованная в самый разгар Великой Отечественной войны, по воспоминаниям её первого исполнителя Святослава Рихтера, "…бросает вас сразу в тревожную обстановку потерявшего равновесие мира. Царит беспорядок и неизвестность. Человек наблюдает разгул смертоносных сил. Но то, чем он жил, не перестает для него существовать. Он чувствует, любит. Полнота его чувств обращается теперь ко всем. Он вместе со всеми — и вместе со всеми протестует и остро переживает общее горе. Стремительный наступательный бег, полный воли к победе, сметает всё на своем пути. Он крепнет в борьбе, разрастаясь в гигантскую силу, утверждающую жизнь".
Во втором отделении в исполнении маэстро прозвучит одно из наиболее значимых фортепианных произведений Листа – "Фаустовская" соната си минор, известная сложностью своей формы и философской насыщенностью содержания.
Сергей Мусаелян посвящает этот концерт Константину Игумнову и его прославленным ученикам, выражавших своим творчеством всю искренность и глубину их собственных переживаний, удивительное сочетание природной музыкальности и эмоциональности, а также глубокое философское осмысление музыки.