Сергей Собянин поздравил с днём рождения народного артиста России Алексея Рыбникова
17.07.2017, 13:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сергей Собянин поздравил с днём рождения народного артиста России Алексея Рыбникова.
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
«Выдающийся композитор и педагог, Вы по праву завоевали широкое признание в нашей стране и за рубежом.
Ваши произведения дарят людям радость и красоту. Вами написана незабываемая музыка к десяткам кинофильмов, ставших классикой и гордостью отечественного кинематографа».
Славу Алексею Рыбникову принесли произведения для музыкального театра. Одно из наиболее известных — опера «Юнона и Авось», поставленная в 1981 году в Московском театре имени Ленинского комсомола.
Алексей Рыбников удостоен званий заслуженного деятеля искусств РСФСР (1989) и народного артиста России (2000). Является лауреатом множества международных и общественных премий.
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
«Выдающийся композитор и педагог, Вы по праву завоевали широкое признание в нашей стране и за рубежом.
Ваши произведения дарят людям радость и красоту. Вами написана незабываемая музыка к десяткам кинофильмов, ставших классикой и гордостью отечественного кинематографа».
Славу Алексею Рыбникову принесли произведения для музыкального театра. Одно из наиболее известных — опера «Юнона и Авось», поставленная в 1981 году в Московском театре имени Ленинского комсомола.
Алексей Рыбников удостоен званий заслуженного деятеля искусств РСФСР (1989) и народного артиста России (2000). Является лауреатом множества международных и общественных премий.
Источник: https://www.mos.ru