ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сергей Собянин поздравил с днём рождения народного артиста России Алексея Рыбникова.

В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:

«Выдающийся композитор и педагог, Вы по праву завоевали широкое признание в нашей стране и за рубежом.

Ваши произведения дарят людям радость и красоту. Вами написана незабываемая музыка к десяткам кинофильмов, ставших классикой и гордостью отечественного кинематографа».

Славу Алексею Рыбникову принесли произведения для музыкального театра. Одно из наиболее известных — опера «Юнона и Авось», поставленная в 1981 году в Московском театре имени Ленинского комсомола.

Алексей Рыбников удостоен званий заслуженного деятеля искусств РСФСР (1989) и народного артиста России (2000). Является лауреатом множества международных и общественных премий.