Шоу "Таланты Москвы" объявило имена наставников
07.04.2017, 14:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Первый отборочный этап конкурса «Таланты Москвы» завершается. Организаторы объявили имена наставников — артистов, которые выступят с победителями на совместном концерте. Среди них звёзды эстрады, театра и кино: актриса Дарья Сагалова, рэпер Джиган, битбоксёр Вахтанг, бард Григорий Гладков и многие другие.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23:59 10 апреля. По словам организаторов, уже поступило более 300 заявок, почти 100 из них попали во второй тур. В ближайшее время начнутся очные отборочные прослушивания.
Наставники будут работать, репетировать и готовить совместные номера с финалистами конкурса. Номинацию «Художественное слово» возглавят поэтесса Ах Астахова и композитор, бард Григорий Гладков. В отборочную комиссию войдут актёры театра и кино, профессионально владеющие мастерством художественного слова: Мирослава Карпович, Кирилл Емельянов и Евгений Дакот.
Наставниками в номинации «Оригинальный жанр» станут заслуженная артистка России Елена Воробей и чемпион России по битбоксу, музыкант и вокалист Вахтанг. В отборочную комиссию войдут артисты цирка, театра, кино и юмористического жанра Галина Данилова, Александр Эгромжан, Юлия Баринова.
Номинацию «Современная хореография» возглавят победитель телепроекта «Танцы на ТНТ» Ильшат Шабаев и актриса, телеведущая, художественный руководитель школы танцев Дарья Сагалова. Отборочная комиссия будет состоять из самобытных современных танцоров — Алексея Королёва, Пены Басенко и Евгения Смирнова.
Самую популярную и востребованную номинацию — рекордсмена по поданным заявкам — «Вокал. Поп» возглавят музыкант и актёр Алексей Воробьёв и группа МBAND. В отборочную комиссию вошли артисты, полюбившиеся всем много лет назад, и представители современной эстрады: Маргарита Суханкина, Андрей Гризли, Ирина Нельсон, Алексей Гоман, Анастасия Чеважевская, Александр Балыков, Константин Кирьянов, группа «Наоми», Даниил Иванов.
Наставниками номинации «Вокал. Рэп» станут R&B-певица Бьянка и рэпер Джиган. Отберут претендентов известные российские рэперы Натан, ST и Стас Сацура.
Номинацию «Вокал. Рок» возглавят заслуженные артисты России Александр Ф. Скляр и Арсений Бородин. В состав отборочной комиссии войдут Игорь Тальков-младший, Мара и группа «Мураками».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23:59 10 апреля. По словам организаторов, уже поступило более 300 заявок, почти 100 из них попали во второй тур. В ближайшее время начнутся очные отборочные прослушивания.
Наставники будут работать, репетировать и готовить совместные номера с финалистами конкурса. Номинацию «Художественное слово» возглавят поэтесса Ах Астахова и композитор, бард Григорий Гладков. В отборочную комиссию войдут актёры театра и кино, профессионально владеющие мастерством художественного слова: Мирослава Карпович, Кирилл Емельянов и Евгений Дакот.
Наставниками в номинации «Оригинальный жанр» станут заслуженная артистка России Елена Воробей и чемпион России по битбоксу, музыкант и вокалист Вахтанг. В отборочную комиссию войдут артисты цирка, театра, кино и юмористического жанра Галина Данилова, Александр Эгромжан, Юлия Баринова.
Номинацию «Современная хореография» возглавят победитель телепроекта «Танцы на ТНТ» Ильшат Шабаев и актриса, телеведущая, художественный руководитель школы танцев Дарья Сагалова. Отборочная комиссия будет состоять из самобытных современных танцоров — Алексея Королёва, Пены Басенко и Евгения Смирнова.
Самую популярную и востребованную номинацию — рекордсмена по поданным заявкам — «Вокал. Поп» возглавят музыкант и актёр Алексей Воробьёв и группа МBAND. В отборочную комиссию вошли артисты, полюбившиеся всем много лет назад, и представители современной эстрады: Маргарита Суханкина, Андрей Гризли, Ирина Нельсон, Алексей Гоман, Анастасия Чеважевская, Александр Балыков, Константин Кирьянов, группа «Наоми», Даниил Иванов.
Наставниками номинации «Вокал. Рэп» станут R&B-певица Бьянка и рэпер Джиган. Отберут претендентов известные российские рэперы Натан, ST и Стас Сацура.
Номинацию «Вокал. Рок» возглавят заслуженные артисты России Александр Ф. Скляр и Арсений Бородин. В состав отборочной комиссии войдут Игорь Тальков-младший, Мара и группа «Мураками».