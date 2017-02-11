Шведские сказки, сноуборд и мультфильмы про любовь ждут москвичей в выходные
11.02.2017, 11:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Самый новый фильм про любовь на главном мониторе парка, притягательный мир книг для детей шведских писателей, спортивно-интеллектуальный квест "В поисках Амура", увлекательный День науки и лыжные гонки мирового значения - mos.ru сделал обзор самых ярких событий предстоящих выходных.
Мастер-классы и мультфильм "Про любовь"
Дата: 11 февраля
Время: 12:00–13:00
Место: Лианозовский парк, улица Угличская, владение 13
Возрастные ограничения: 0+
Самостоятельно создать мультфильм о любви предложат юным участникам открытого урока "Мультстудия". Вместе с педагогом они придумают сценарий, декорации и героев. Занятие пройдёт на втором этаже здания администрации парка.
Каким получился мультфильм "Про любовь", покажут на главном экране парка в День всех влюблённых, 14 февраля.
А 12 февраля с 17:00 до 18:00 в парке можно посетить мастер-класс "Ракета". Дети из подручных материалов сконструируют ракеты.
Шведские сказки, сноуборд и мультфильмы про любовь ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Лекция "Мир шведской детской книги"
Дата: 11 февраля
Время: 12:00–13:00
Место: парк "Сокольники", улица Сокольнический Вал, владение 1
Возрастные ограничения: 0+
Какие они, шведские сказки для детей, обсудят на лекции "Мир шведской детской книги" в библиотеке "Букводом".
В рамках проекта "#букводом_родительскоесобрание" журналист и обозреватель детской литературы Екатерина Северина объяснит, в чём секрет популярности шведских книг, расскажет об их авторах, которые известны в России, и о том, как в Швеции популяризируют чтение. Речь также пойдёт об истории публикации шведских книг на русском языке, в том числе произведений Астрид Линдгрен и Ульфа Нильсона.
Лектор предложила для дискуссии шведскую литературу, поскольку она своеобразна и неоднозначна, как и манера общения в этой стране с детьми - как со взрослыми.
Вход свободный, по записи. Необходимо прислать свои фамилию, имя, отчество и номер телефона на электронную почту с пометкой "Швеция". Контакты можно найти на странице "Букводома" на сайте парка.
Проект "#букводом_родительскоесобрание" предполагает ежемесячные встречи, на которых рассказывают о первых годах жизни ребёнка, развитии, психологии и образовании.
Шведские сказки, сноуборд и мультфильмы про любовь ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Квест "В поисках Амура" и зимние забавы
Дата: 11 февраля
Время: 16:00–17:00
Место: Лианозовский парк, улица Угличская, владение 13
Возрастные ограничения: 0+
Участники спортивно-интеллектуального квеста "В поисках Амура" пройдут более пяти интерактивных станций с весёлыми конкурсами, викторинами и спортивными состязаниями.
А 22 февраля для гостей парка проведут спортивные семейные мероприятия "Зимние забавы". Все желающие смогут проявить ловкость и попробовать себя в метании копья и стрельбе из лука. В это же время в Гончаровском парке (улица Руставели, владение 7) состоятся соревнования по дартсу.
Шведские сказки, сноуборд и мультфильмы про любовь ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Документальный фильм "Большая выставка пятьдесят девятого"
Дата: 11 февраля
Время: 15:00–17:00
Место: парк "Сокольники", улица Сокольнический Вал, владение 1
Возрастные ограничения: 0+
Авторский показ документального фильма "Большая выставка пятьдесят девятого" режиссёра Владимира Мелетина подготовил для своих посетителей музей парка. Картина посвящена американской выставке 1959 года "Промышленная продукция США" в "Сокольниках".
Воспоминаниями поделились личный переводчик советских партийно-государственных руководителей Никиты Хрущёва и Леонида Брежнева Виктор Суходрев, американский журналист и автор книги о России Грегори Файфер и его отец Джордж, который был участником выставки в 1959 году, один из организаторов мероприятия дизайнер Джек Мейси, американский дипломат Том Тач, участница выставки Хелен Атлас, художник Дмитрий Плавинский, скульптор Эрнст Неизвестный.
Автор более 40 документальных фильмов Владимир Мелетин расскажет о том, как создавалась эта лента, что в неё не вошло, а также о встречах с участниками легендарной выставки.
Гостем вечера станет сотрудник американской выставки 1959 года Людмила Михайловна Зеленцова.
Вход свободный, по предварительной регистрации.
Шведские сказки, сноуборд и мультфильмы про любовь ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Путешествие в прошлое и творческая мастерская в День науки
Дата: 11 февраля
Время: 13:00–17:00
Место: Детская библиотека № 231 имени Н.А. Островского, улица Свободы, дом 45, строение 1
Возрастные ограничения: 12+
День науки пройдёт под девизом "О науке - с увлеченьем и без скуки", а читальный зал детской библиотеки № 231 имени Н.А. Островского превратится в образовательный лекторий.
Акция "Сохраним амурского тигра!" запланирована с 13:15 до 14:00. Её участники узнают много нового о жизни хищника и покажут свои знания в викторине "Вопросы тигрёнка Амурчика". Самым эрудированным вручат памятные призы.
Путешествие в прошлое все желающие смогут совершить с 14:10 до 15:00 на лекции "Осторожно, двери закрываются. Следующая станция - Юрский период". Каких обитателей древнего моря находили в облицовке станций метро и как распознать окаменелости, расскажут сотрудники Биологического музея имени К.А. Тимирязева.
О тайнах создания танка Т-34, его роли в Великой Отечественной войне и защите Москвы, героях-танкистах юные посетители узнают на лекции "У главного рубежа", которая состоится с 15:10 до 16:00.
Научная творческая мастерская "Занимательная наука" будет работать в компьютерном классе, а в зале младшего абонемента запланирована интерактивная программа "Основы хирургической специальности: упал, очнулся - гипс". Студенты старших курсов Российского национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова научат правильно накладывать гипс и ухаживать за новорождённым, осуществлять первичный осмотр пациента.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 948-82-15.
Шведские сказки, сноуборд и мультфильмы про любовь ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Континентальный кубок FIS по лыжным гонкам
Дата: 12 февраля
Время: 13:00–15:15
Место: Гребной канал олимпийского учебно-спортивного центра "Крылатское", улица Крылатская, дом 2, строение 2
Возрастные ограничения: 0+
Лучшие спринтеры России станут главными героями Континентального кубка FIS (Международной федерации лыжного спорта) по лыжным гонкам. Они будут состязаться в индивидуальном спринте свободным стилем.
Программа соревнований:
- 13:00 - церемония открытия;
- 13:00–13:24 - четвертьфиналы среди женщин;
- 13:30–13:54 - четвертьфиналы среди мужчин;
- 14:00–14:18 - полуфиналы;
- 14:28–14:38 - финалы;
- 14:40 - церемония закрытия;
- 15:00–15:15 - церемония награждения.
Первые такие соревнования прошли в Москве в 2011 году в Парке Горького. Этап Кубка мира FIS по лыжным гонкам в уникальной категории city-event состоялся 2 февраля 2012 года в олимпийском комплексе "Лужники". В 2013 году соревнования провели на ВВЦ (сейчас ВДНХ).
Поболеть за своих кумиров смогут все желающие. Вход для зрителей свободный.
Шведские сказки, сноуборд и мультфильмы про любовь ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Музыкальный спектакль "Балтийское гордое море"
Дата: 12 февраля
Время: 18:00–20:00
Место: Дом культуры "Стимул", Сибирский проезд, дом 2
Возрастные ограничения: 12+
Музыкальный спектакль "Балтийское гордое море", поставленный на основе героической комедии "Раскинулось море широко", покажут артисты народного театра "Оперетта на Таганке".
Зрители увидят Кронштадт 1942 года - во времена блокады Ленинграда. В постановке воспеваются патриотизм и героизм балтийских моряков, простых людей, волею судеб оказавшихся на войне.
Вход свободный. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8 (495) 670-76-68 и 8 (495) 670-64-09.
Шведские сказки, сноуборд и мультфильмы про любовь ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Мастер-класс по джиббингу в Парке Горького
Дата: 12 февраля
Время: 11:00–17:00
Место: сити-спот на Пушкинской набережной, Парк Горького
Возрастные ограничения: 16+
Второй бесплатный мастер-класс по джиббингу проведут профессиональные тренеры. Всех желающих они научат делать стильные олли, слайды и прессы по фигурам парка. А после занятия участникам вручат билеты в музей Парка Горького.
Джиббинг - стиль катания на сноуборде, скольжение и передвижение по специально подготовленным фигурам из металла, дерева или пластика, а также по перилам или парапетам.
Тем, кто хочет присоединиться к этому увлекательному уроку, нужно отправить заявку на почту: go@quiksilver.ru, указав в ней имя, фамилию, дату тренировки и уровень катания.
Мастер-классы и мультфильм "Про любовь"
Дата: 11 февраля
Время: 12:00–13:00
Место: Лианозовский парк, улица Угличская, владение 13
Возрастные ограничения: 0+
Самостоятельно создать мультфильм о любви предложат юным участникам открытого урока "Мультстудия". Вместе с педагогом они придумают сценарий, декорации и героев. Занятие пройдёт на втором этаже здания администрации парка.
Каким получился мультфильм "Про любовь", покажут на главном экране парка в День всех влюблённых, 14 февраля.
А 12 февраля с 17:00 до 18:00 в парке можно посетить мастер-класс "Ракета". Дети из подручных материалов сконструируют ракеты.
Шведские сказки, сноуборд и мультфильмы про любовь ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Лекция "Мир шведской детской книги"
Дата: 11 февраля
Время: 12:00–13:00
Место: парк "Сокольники", улица Сокольнический Вал, владение 1
Возрастные ограничения: 0+
Какие они, шведские сказки для детей, обсудят на лекции "Мир шведской детской книги" в библиотеке "Букводом".
В рамках проекта "#букводом_родительскоесобрание" журналист и обозреватель детской литературы Екатерина Северина объяснит, в чём секрет популярности шведских книг, расскажет об их авторах, которые известны в России, и о том, как в Швеции популяризируют чтение. Речь также пойдёт об истории публикации шведских книг на русском языке, в том числе произведений Астрид Линдгрен и Ульфа Нильсона.
Лектор предложила для дискуссии шведскую литературу, поскольку она своеобразна и неоднозначна, как и манера общения в этой стране с детьми - как со взрослыми.
Вход свободный, по записи. Необходимо прислать свои фамилию, имя, отчество и номер телефона на электронную почту с пометкой "Швеция". Контакты можно найти на странице "Букводома" на сайте парка.
Проект "#букводом_родительскоесобрание" предполагает ежемесячные встречи, на которых рассказывают о первых годах жизни ребёнка, развитии, психологии и образовании.
Шведские сказки, сноуборд и мультфильмы про любовь ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Квест "В поисках Амура" и зимние забавы
Дата: 11 февраля
Время: 16:00–17:00
Место: Лианозовский парк, улица Угличская, владение 13
Возрастные ограничения: 0+
Участники спортивно-интеллектуального квеста "В поисках Амура" пройдут более пяти интерактивных станций с весёлыми конкурсами, викторинами и спортивными состязаниями.
А 22 февраля для гостей парка проведут спортивные семейные мероприятия "Зимние забавы". Все желающие смогут проявить ловкость и попробовать себя в метании копья и стрельбе из лука. В это же время в Гончаровском парке (улица Руставели, владение 7) состоятся соревнования по дартсу.
Шведские сказки, сноуборд и мультфильмы про любовь ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Документальный фильм "Большая выставка пятьдесят девятого"
Дата: 11 февраля
Время: 15:00–17:00
Место: парк "Сокольники", улица Сокольнический Вал, владение 1
Возрастные ограничения: 0+
Авторский показ документального фильма "Большая выставка пятьдесят девятого" режиссёра Владимира Мелетина подготовил для своих посетителей музей парка. Картина посвящена американской выставке 1959 года "Промышленная продукция США" в "Сокольниках".
Воспоминаниями поделились личный переводчик советских партийно-государственных руководителей Никиты Хрущёва и Леонида Брежнева Виктор Суходрев, американский журналист и автор книги о России Грегори Файфер и его отец Джордж, который был участником выставки в 1959 году, один из организаторов мероприятия дизайнер Джек Мейси, американский дипломат Том Тач, участница выставки Хелен Атлас, художник Дмитрий Плавинский, скульптор Эрнст Неизвестный.
Автор более 40 документальных фильмов Владимир Мелетин расскажет о том, как создавалась эта лента, что в неё не вошло, а также о встречах с участниками легендарной выставки.
Гостем вечера станет сотрудник американской выставки 1959 года Людмила Михайловна Зеленцова.
Вход свободный, по предварительной регистрации.
Шведские сказки, сноуборд и мультфильмы про любовь ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Путешествие в прошлое и творческая мастерская в День науки
Дата: 11 февраля
Время: 13:00–17:00
Место: Детская библиотека № 231 имени Н.А. Островского, улица Свободы, дом 45, строение 1
Возрастные ограничения: 12+
День науки пройдёт под девизом "О науке - с увлеченьем и без скуки", а читальный зал детской библиотеки № 231 имени Н.А. Островского превратится в образовательный лекторий.
Акция "Сохраним амурского тигра!" запланирована с 13:15 до 14:00. Её участники узнают много нового о жизни хищника и покажут свои знания в викторине "Вопросы тигрёнка Амурчика". Самым эрудированным вручат памятные призы.
Путешествие в прошлое все желающие смогут совершить с 14:10 до 15:00 на лекции "Осторожно, двери закрываются. Следующая станция - Юрский период". Каких обитателей древнего моря находили в облицовке станций метро и как распознать окаменелости, расскажут сотрудники Биологического музея имени К.А. Тимирязева.
О тайнах создания танка Т-34, его роли в Великой Отечественной войне и защите Москвы, героях-танкистах юные посетители узнают на лекции "У главного рубежа", которая состоится с 15:10 до 16:00.
Научная творческая мастерская "Занимательная наука" будет работать в компьютерном классе, а в зале младшего абонемента запланирована интерактивная программа "Основы хирургической специальности: упал, очнулся - гипс". Студенты старших курсов Российского национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова научат правильно накладывать гипс и ухаживать за новорождённым, осуществлять первичный осмотр пациента.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 948-82-15.
Шведские сказки, сноуборд и мультфильмы про любовь ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Континентальный кубок FIS по лыжным гонкам
Дата: 12 февраля
Время: 13:00–15:15
Место: Гребной канал олимпийского учебно-спортивного центра "Крылатское", улица Крылатская, дом 2, строение 2
Возрастные ограничения: 0+
Лучшие спринтеры России станут главными героями Континентального кубка FIS (Международной федерации лыжного спорта) по лыжным гонкам. Они будут состязаться в индивидуальном спринте свободным стилем.
Программа соревнований:
- 13:00 - церемония открытия;
- 13:00–13:24 - четвертьфиналы среди женщин;
- 13:30–13:54 - четвертьфиналы среди мужчин;
- 14:00–14:18 - полуфиналы;
- 14:28–14:38 - финалы;
- 14:40 - церемония закрытия;
- 15:00–15:15 - церемония награждения.
Первые такие соревнования прошли в Москве в 2011 году в Парке Горького. Этап Кубка мира FIS по лыжным гонкам в уникальной категории city-event состоялся 2 февраля 2012 года в олимпийском комплексе "Лужники". В 2013 году соревнования провели на ВВЦ (сейчас ВДНХ).
Поболеть за своих кумиров смогут все желающие. Вход для зрителей свободный.
Шведские сказки, сноуборд и мультфильмы про любовь ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Музыкальный спектакль "Балтийское гордое море"
Дата: 12 февраля
Время: 18:00–20:00
Место: Дом культуры "Стимул", Сибирский проезд, дом 2
Возрастные ограничения: 12+
Музыкальный спектакль "Балтийское гордое море", поставленный на основе героической комедии "Раскинулось море широко", покажут артисты народного театра "Оперетта на Таганке".
Зрители увидят Кронштадт 1942 года - во времена блокады Ленинграда. В постановке воспеваются патриотизм и героизм балтийских моряков, простых людей, волею судеб оказавшихся на войне.
Вход свободный. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8 (495) 670-76-68 и 8 (495) 670-64-09.
Шведские сказки, сноуборд и мультфильмы про любовь ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Мастер-класс по джиббингу в Парке Горького
Дата: 12 февраля
Время: 11:00–17:00
Место: сити-спот на Пушкинской набережной, Парк Горького
Возрастные ограничения: 16+
Второй бесплатный мастер-класс по джиббингу проведут профессиональные тренеры. Всех желающих они научат делать стильные олли, слайды и прессы по фигурам парка. А после занятия участникам вручат билеты в музей Парка Горького.
Джиббинг - стиль катания на сноуборде, скольжение и передвижение по специально подготовленным фигурам из металла, дерева или пластика, а также по перилам или парапетам.
Тем, кто хочет присоединиться к этому увлекательному уроку, нужно отправить заявку на почту: go@quiksilver.ru, указав в ней имя, фамилию, дату тренировки и уровень катания.