ОРЕАНДА-НОВОСТИ 29 августа в ГКЗ «Башкортостан» Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан приглашает на Открытие XXVI концертного сезона.



НСО РБ посвятит открытие нового 26-го концертного сезона 135-летию со дня рождения композитора Игоря Стравинского (1882-1971). «Законодатель музыкальных мод», «человек тысячи и одного стиля» - так называли его ещё при жизни за необычайное разнообразие творчества.



29 августа на сцене ГКЗ «Башкортостан» прозвучит Сюита из балета «Пульчинелла» в редакции 1949 года. Известно, что музыку балета «Пульчинелла» Стравинский создал по предложению Сергея Дягилева, талантливого антрепренёра, открывшего в Париже «Русские сезоны». Сюжет для балета был выработан коллективно – Сергеем Дягилевым, Игорем Стравинским и хореографом Леонидом Мясиным, который сам танцевал Пульчинеллу.



Также в афише концерта-открытия заявлен Скрипичный концерт ля минор Александра Глазунова, одно из выдающихся произведений мирового скрипичного репертуара. В этот вечер с оркестром выступит лауреат международных конкурсов, участник программ Санкт-Петербургского Дома музыки, блистательный скрипач Степан Стариков. Выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского в классе Народного артиста России, профессора Сергея Гиршенко, весной этого года Степан Стариков стал лауреатом VI Международного конкурса скрипачей им. Анри Марто в Германии.



За пультом – художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Раушан Якупов. Начало в 19.00.