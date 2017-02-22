Симфония №99 Йозефа Гайдна впервые прозвучит в Уфе
22.02.2017, 15:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 1 марта в Концертном зале Уфимского училища искусств Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан представляет программу "Магия виолончели".
Вместе с оркестром всемирно известный Концерт №1 для виолончели с оркестром Es-dur Дмитрия Шостаковича исполнит солист, Заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат всероссийских и международных конкурсов Рустем Хамидуллин. Музыкант играет на уникальном инструменте, изготовленном итальянским мастером Ромео Антониацци в начале прошлого века.
Во втором отделении вечера впервые в Уфе прозвучит Симфония №99 Йозефа Гайдна.
За пультом – Камиль Абдуллин. Начало в 19.00.
Вместе с оркестром всемирно известный Концерт №1 для виолончели с оркестром Es-dur Дмитрия Шостаковича исполнит солист, Заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат всероссийских и международных конкурсов Рустем Хамидуллин. Музыкант играет на уникальном инструменте, изготовленном итальянским мастером Ромео Антониацци в начале прошлого века.
Во втором отделении вечера впервые в Уфе прозвучит Симфония №99 Йозефа Гайдна.
За пультом – Камиль Абдуллин. Начало в 19.00.