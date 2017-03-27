Смольный сформирует карту велосипедного Санкт-Петербурга
27.03.2017, 19:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 марта в Смольном под председательством вице-губернатора Игоря Албина состоялось очередное совещание по вопросам развития велосипедной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. В обсуждении приняли участие руководители Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, Комитета по градостроительству и архитектуре, Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, Комитета финансов Санкт-Петербурга, районных администраций, представители общественных движений "Велосипедизация Санкт-Петербурга" и "Красивый Петербург".
О реализованных мероприятиях в рамках развития велосипедной инфраструктуры и исполнении поручений по итогам предыдущего совещания доложил первый заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Вадим Власов. Комитетом подготовлен предварительный План мероприятий по реализации проекта "Развитие велосипедной инфраструктуры в Санкт-Петербурге на 2017-2018 гг". Среди основных мероприятий плана – проектирование и строительство велосипедных маршрутов, развитие городского общественного велопроката, проведение общегородских массовых мероприятий с участием жителей города для популяризации велосипедного движения и повышения безопасности на дорогах города.
В соответствии с планом КРТИ к 15 июля 2017 г. создаст пять первоочередных велосипедных маршрутов, общей протяжённостью 45 км. Маршруты прошли дистанционные общественные обсуждения при участии общественной организации "Велосипедизация Санкт-Петербурга". Окончание проектирования согласно контрактам по всем пяти первоочередным маршрутам – 15 мая 2017 г.
До 15 июля т.г. Комитет разработает перспективную схему развития велосипедной инфраструктуры на 2018-2025 гг., проведёт замеры велосипедного трафика до и после строительства веломаршрутов, проведёт проектные работы по веломаршрутам 2018 г.
КРТИ направлена заявка на выделение дополнительного финансирования в 2017 г. в размере 130 млн руб. для реализации четырёх велосипедных маршрутов по следующим направлениям: "Московский пр. – Центр", "Пр. Косыгина – Центр", "Пр. Энгельса – ул. Кантемировская", а также продолжение маршрута по наб. р. Фонтанки от Гороховой ул. до Старо-Петергофского пр.
20 марта 2017 г. объявлен конкурс на проектирование велосипедных полос по наб. р. Фонтанки. Государственный контракт на проектирование этого маршрута должен быть подписан до 10 апреля 2017 г. До 5 апреля т.г. планируется заключить контракты на проектирование велосипедных маршрутов по северной части города и Петроградскому району.
КРТИ совместно с Комитетом по благоустройству разработана схема объектов велосипедной инфраструктуры в парках и скверах, в которых возможно движение велосипедистов. Заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Юрий Коханов сообщил, что всего в ведении Комитета находится 89 парков и 136 садов, при этом к существующим и проектируемым велосипедным маршрутам прилегает 40 наиболее значимых объектов зелёных насаждений общего пользования. Велосипедное движение наиболее предпочтительно в границе 22 объектов, в частности – парк Декабристов, Приморский парк Победы, Буферный парк, Ладожский парк, Муринский парк и др. Также определено 13 парков, не прилегающих к существующим или проектируемым велосипедным маршрутам, на территории которых потенциально возможно передвижение велосипедистов, в их числе парк Сосновка, Пулковский парк, Удельный парк, парк 300-летия Санкт-Петербурга и др.
В соответствии с АИП в 2018 – 2019 гг. Комитетом по благоустройству планируется выполнение работ по переустройству "Муринского парка" с устройством лыжероллерной трассы; восстановление объекта "Колпинский парк на о. Чухонка и на полуострове" с возможностью велосипедного движения; предусмотрено устройство многофункциональных дорожек при создании новых парков в Приморском и Фрунзенском районах. Всего в период с 2017 по 2021 гг. Комитет планирует создать 9720 п.м. многофункциональных дорожек с усовершенствованным покрытием.
По итогам совещания вице-губернатором дан ряд поручений, в частности Комитету по градостроительству и архитектуре совместно с КРТИ и Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию необходимо провести анализ улично-дорожной сети города с определением возможности размещения велодорожек с учётом нормативных показателей; разработать единый стандарт нанесения разметки и установки дорожных знаков с реализацией в текущем году. Игорь Албин поручил сформировать интерактивную карту создаваемой велоинфраструктуры и разместить её на сайтах КРТИ, Комитета по благоустройству и районных администраций для информирования и проведения открытого обсуждения велосипедного Петербурга жителями города.
Вице-губернатор предложил следующее совещание сделать выездным в одном из районов города, где ведётся проектирование велосипедной инфраструктуры, и предварить его поездкой на велосипедах всех участников совещания.
О реализованных мероприятиях в рамках развития велосипедной инфраструктуры и исполнении поручений по итогам предыдущего совещания доложил первый заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Вадим Власов. Комитетом подготовлен предварительный План мероприятий по реализации проекта "Развитие велосипедной инфраструктуры в Санкт-Петербурге на 2017-2018 гг". Среди основных мероприятий плана – проектирование и строительство велосипедных маршрутов, развитие городского общественного велопроката, проведение общегородских массовых мероприятий с участием жителей города для популяризации велосипедного движения и повышения безопасности на дорогах города.
В соответствии с планом КРТИ к 15 июля 2017 г. создаст пять первоочередных велосипедных маршрутов, общей протяжённостью 45 км. Маршруты прошли дистанционные общественные обсуждения при участии общественной организации "Велосипедизация Санкт-Петербурга". Окончание проектирования согласно контрактам по всем пяти первоочередным маршрутам – 15 мая 2017 г.
До 15 июля т.г. Комитет разработает перспективную схему развития велосипедной инфраструктуры на 2018-2025 гг., проведёт замеры велосипедного трафика до и после строительства веломаршрутов, проведёт проектные работы по веломаршрутам 2018 г.
КРТИ направлена заявка на выделение дополнительного финансирования в 2017 г. в размере 130 млн руб. для реализации четырёх велосипедных маршрутов по следующим направлениям: "Московский пр. – Центр", "Пр. Косыгина – Центр", "Пр. Энгельса – ул. Кантемировская", а также продолжение маршрута по наб. р. Фонтанки от Гороховой ул. до Старо-Петергофского пр.
20 марта 2017 г. объявлен конкурс на проектирование велосипедных полос по наб. р. Фонтанки. Государственный контракт на проектирование этого маршрута должен быть подписан до 10 апреля 2017 г. До 5 апреля т.г. планируется заключить контракты на проектирование велосипедных маршрутов по северной части города и Петроградскому району.
КРТИ совместно с Комитетом по благоустройству разработана схема объектов велосипедной инфраструктуры в парках и скверах, в которых возможно движение велосипедистов. Заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Юрий Коханов сообщил, что всего в ведении Комитета находится 89 парков и 136 садов, при этом к существующим и проектируемым велосипедным маршрутам прилегает 40 наиболее значимых объектов зелёных насаждений общего пользования. Велосипедное движение наиболее предпочтительно в границе 22 объектов, в частности – парк Декабристов, Приморский парк Победы, Буферный парк, Ладожский парк, Муринский парк и др. Также определено 13 парков, не прилегающих к существующим или проектируемым велосипедным маршрутам, на территории которых потенциально возможно передвижение велосипедистов, в их числе парк Сосновка, Пулковский парк, Удельный парк, парк 300-летия Санкт-Петербурга и др.
В соответствии с АИП в 2018 – 2019 гг. Комитетом по благоустройству планируется выполнение работ по переустройству "Муринского парка" с устройством лыжероллерной трассы; восстановление объекта "Колпинский парк на о. Чухонка и на полуострове" с возможностью велосипедного движения; предусмотрено устройство многофункциональных дорожек при создании новых парков в Приморском и Фрунзенском районах. Всего в период с 2017 по 2021 гг. Комитет планирует создать 9720 п.м. многофункциональных дорожек с усовершенствованным покрытием.
По итогам совещания вице-губернатором дан ряд поручений, в частности Комитету по градостроительству и архитектуре совместно с КРТИ и Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию необходимо провести анализ улично-дорожной сети города с определением возможности размещения велодорожек с учётом нормативных показателей; разработать единый стандарт нанесения разметки и установки дорожных знаков с реализацией в текущем году. Игорь Албин поручил сформировать интерактивную карту создаваемой велоинфраструктуры и разместить её на сайтах КРТИ, Комитета по благоустройству и районных администраций для информирования и проведения открытого обсуждения велосипедного Петербурга жителями города.
Вице-губернатор предложил следующее совещание сделать выездным в одном из районов города, где ведётся проектирование велосипедной инфраструктуры, и предварить его поездкой на велосипедах всех участников совещания.