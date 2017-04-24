Солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра выступят в Мурманской Филармонии
24.04.2017, 13:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 26 апреля в 19.00 в Мурманской областной филармонии состоится концерт солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра в рамках Московского Пасхального фестиваля.
В исполнении солистов Мариинского театра прозвучат мировые оперные шедевры, русские романсы и песни.
Художественный руководитель – Лариса Гергиева.
Исполнители:
Юлия Маточкина (меццо - сопрано);
Виктория Ястребова (сопрано);
Юлия Сулейманова (сопрано);
Илья Селиванов (тенор);
Ярослав Петрянник (баритон).
Академия молодых оперных певцов была образована в Мариинском театре в 1998 году. Руководит Академией Лариса Гергиева – широко известный деятель музыкального искусства, вокальный концертмейстер и педагог с мировым именем, генеральный директор Международного конкурса им. Н. А. Римского-Корсакова и член жюри многих престижных международных конкурсов оперных певцов, артистический директор Международной летней Академии в Миккели.
Академия молодых оперных певцов стала для начинающих артистов этапом поствысшего образования – промежуточным звеном между ВУЗом и театром, с одной стороны, с другой – усовершенствованным аналогом стажёрской группы, распространённой в оперных театрах. Солисты Академии принимают активное участие в оперных постановках Мариинского театра, исполняя не только небольшие партии, но и ведущие роли. Ни одна постановка театра не проходит без участия артистов Академии.
В исполнении солистов Мариинского театра прозвучат мировые оперные шедевры, русские романсы и песни.
Художественный руководитель – Лариса Гергиева.
Исполнители:
Юлия Маточкина (меццо - сопрано);
Виктория Ястребова (сопрано);
Юлия Сулейманова (сопрано);
Илья Селиванов (тенор);
Ярослав Петрянник (баритон).
Академия молодых оперных певцов была образована в Мариинском театре в 1998 году. Руководит Академией Лариса Гергиева – широко известный деятель музыкального искусства, вокальный концертмейстер и педагог с мировым именем, генеральный директор Международного конкурса им. Н. А. Римского-Корсакова и член жюри многих престижных международных конкурсов оперных певцов, артистический директор Международной летней Академии в Миккели.
Академия молодых оперных певцов стала для начинающих артистов этапом поствысшего образования – промежуточным звеном между ВУЗом и театром, с одной стороны, с другой – усовершенствованным аналогом стажёрской группы, распространённой в оперных театрах. Солисты Академии принимают активное участие в оперных постановках Мариинского театра, исполняя не только небольшие партии, но и ведущие роли. Ни одна постановка театра не проходит без участия артистов Академии.