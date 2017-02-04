Состоялось первое заседание оргкомитета по празднованию 125-летия со дня рождения М. И. Цветаевой
04.02.2017, 09:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 февраля 2017 года в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям прошло первое заседание оргкомитета по празднованию 125-летия со дня рождения М. И. Цветаевой – одной из самых любимых и читаемых поэтов Серебряного века.
В ходе заседания состоялось обсуждение проекта Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 125-летия со дня рождения М. И. Цветаевой, который включает научные конференции, круглые столы, творческие вечера, подготовку и издание книг, выпуски радио- и телепередач, выпуск маркированного конверта со спецгашением, посвящённого жизни и творчеству поэта. Также запланирована организация экспозиций на книжном салоне в Париже и на книжной ярмарке во Франкфурте. При этом большое количество юбилейных мероприятий пройдёт в регионах России.
В ходе заседания состоялось обсуждение проекта Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 125-летия со дня рождения М. И. Цветаевой, который включает научные конференции, круглые столы, творческие вечера, подготовку и издание книг, выпуски радио- и телепередач, выпуск маркированного конверта со спецгашением, посвящённого жизни и творчеству поэта. Также запланирована организация экспозиций на книжном салоне в Париже и на книжной ярмарке во Франкфурте. При этом большое количество юбилейных мероприятий пройдёт в регионах России.