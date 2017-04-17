Совместный туристический фотоконкурс запускают Россия и Индия
17.04.2017, 11:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В рамках празднования 70-летия установления российско-индийских дипломатических отношений Федеральное агентство по туризму совместно с Министерством туризма Республики Индия проводит конкурс фотографий RussiaIndiaTravel.
В период с 10 апреля и до 10 мая 2017 года участники из России и Индии представляют фотографии, сделанные на террритории двух стран.
Работы конкурсантов будут оцениваться в трёх номинациях по туристической тематике: «Природа», «Достопримечательности» и «Лица». Победители получат туристические путёвки от организаторов.
В период с 10 апреля и до 10 мая 2017 года участники из России и Индии представляют фотографии, сделанные на террритории двух стран.
Работы конкурсантов будут оцениваться в трёх номинациях по туристической тематике: «Природа», «Достопримечательности» и «Лица». Победители получат туристические путёвки от организаторов.