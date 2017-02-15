Спектакли "Золотой маски" покажут в кинотеатрах 60 городов России
15.02.2017, 17:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Спектакли "Золотой маски" покажут в кинотеатрах 60 городов России. Об этом на пресс-конференции, посвящённой проекту «Золотая маска в кино», сообщил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Он напомнил, что поддержку проекту Министерство культуры Российской Федерации оказывает уже не первый год.
«Благодаря ему люди получают уникальную возможность посмотреть в кинотеатрах, как в режиме онлайн, так и в записи, лучшие театральные спектакли фестиваля «Золотая маска», - подчеркнул Владимир Мединский, добавив, что организация подобных трансляций довольно затратна, поскольку спектакли демонстрируются в HD-качестве и ведется профессиональная съемка.
«Эффект кинотеатра даёт совершенно неожиданный результат, потому что зачастую есть возможность увидеть то, что ты не увидишь, например, с задних рядов. Кроме того, перед спектаклем зритель получает возможность совершить путешествие по театральному закулисью», - поделился своими впечатлениями о проекте глава Минкультуры России. Он также добавил, что ведомство и дальше будет оказывать поддержку проекту и всячески приветствует расширение его географии. Владимир Мединский также привел пример проекта создания виртуальных концертных залов для популяризации музыкально-симфонического искусства.
Генеральный директор «Золотой маски» Мария Ревякина отметила, что «Золотая маска в кино» «дает возможность зрителям в самых дальних уголках нашей страны быть причастными к театральному искусству». «В 2015 году у нас было около 2 тыс. зрителей, а в прошлом году в кинотеатры пришло уже около 10 тыс.», - подчеркнула она.
Прямые трансляции и показы спектаклей-номинантов и лауреатов премии «Золотая маска» пройдут в кинотеатрах России с 17 февраля по 14 апреля. Специально для регионов, чьё время существенно расходится с московским, спектакли повторят в записи.
«Благодаря ему люди получают уникальную возможность посмотреть в кинотеатрах, как в режиме онлайн, так и в записи, лучшие театральные спектакли фестиваля «Золотая маска», - подчеркнул Владимир Мединский, добавив, что организация подобных трансляций довольно затратна, поскольку спектакли демонстрируются в HD-качестве и ведется профессиональная съемка.
«Эффект кинотеатра даёт совершенно неожиданный результат, потому что зачастую есть возможность увидеть то, что ты не увидишь, например, с задних рядов. Кроме того, перед спектаклем зритель получает возможность совершить путешествие по театральному закулисью», - поделился своими впечатлениями о проекте глава Минкультуры России. Он также добавил, что ведомство и дальше будет оказывать поддержку проекту и всячески приветствует расширение его географии. Владимир Мединский также привел пример проекта создания виртуальных концертных залов для популяризации музыкально-симфонического искусства.
Генеральный директор «Золотой маски» Мария Ревякина отметила, что «Золотая маска в кино» «дает возможность зрителям в самых дальних уголках нашей страны быть причастными к театральному искусству». «В 2015 году у нас было около 2 тыс. зрителей, а в прошлом году в кинотеатры пришло уже около 10 тыс.», - подчеркнула она.
Прямые трансляции и показы спектаклей-номинантов и лауреатов премии «Золотая маска» пройдут в кинотеатрах России с 17 февраля по 14 апреля. Специально для регионов, чьё время существенно расходится с московским, спектакли повторят в записи.