ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 19 по 25 июня 2017 года разные страны мира присоединятся к Международной акции #MuseumWeek, которая призвана популяризировать культурное наследие в социальных сетях. В 2017 году #MuseumWeek посвящена роли женщин в культуре.

Принять участие в Неделе музеев смогут все учреждения культуры — галереи, библиотеки, архивы и музеи, а также все пользователи социальных сетей. В этом году акция проводится в Фейсбуке, во «Вконтакте», в «Одноклассниках», Твиттере, Инстаграме и Weibo.

Каждый день акции будет посвящён определённой теме. Учреждения культуры расскажут интернет-сообществу об экспонатах, связанных с едой и спортом, музыкой и занимательными историями, книгами и путешествиями, а также поделятся тем, как им удается сохранять и распространять культурное наследие.